Ride, Turbonegro, !!!, John Maus, Trail Of Dead, Pallbearer, Algiers, No Age, Earthless, Blue Hawaii, Pick A Piper, Šumski, NLV, Crvi, Porto Morto, Them Moose Rush, Tyger Lamb i Harvo Jay imena su petog izdanja SuperUho festivala što će od 6. do 8. kolovoza biti održan u prostoru nekadašnjeg hotela Marina Lučica u Primoštenu.

Ovih je dana objavljen i raspored nastupa izvođača po danima: tako će u ponedjeljak 6. kolovoza nastupiti !!!, John Maus, Earthless, Porto Morto, Them Moose Rush i Tyger Lamb. Dan kasnije, u utorak 7. kolovoza nastupaju Turbonegro, Pallbearer, No Age, Blue Hawaii, Šumski i Harvo Jay, dok je srijeda, 8. kolovoza, rezervirana za Ride, Trail Of Dead, Algiers, Pick A Piper, NLV i Crve.

Također, od ponedjeljka se u prodaji mogu pronaći i dnevne ulaznice za SuperUho festival, cijena im je 130 kuna do 30. lipnja, 150 kuna od 1. srpnja, a na sam festivalski dan na ulazu će koštati 180 kuna. Festivalske ulaznice su u prodaji po cijeni od 250 kuna, a kamperske se mogu kupiti već za 120 kuna. Dakle, komplet koji omogućava posjetu svim zbivanjima u sklopu festivala te petodnevno kampiranje stajat će 370 kuna, a navedene će cijene vrijediti sve do 30. lipnja. Nakon toga cijene festivalskih ulaznica bit će 290 kuna do 6. kolovoza, te 320 kuna na ulazu, a cijene kamperskih ulaznica će biti 150 kuna do kraja festivala.

Za dva uvodna dana koji će prethoditi glavnom festivalskom programu pripremaju se dodatni sadržaji u suradnji s DORF festivalom.

Komentari

komentara