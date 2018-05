Potvrđeno je još jedno ime koje će nastupiti ove godine u na petom po redu festivalu SuperUho u Primoštenu. Post-hardcore Teksašani …And You Will Know Us By The Trail Of Dead u cijelosti će na festivalu odsvirati svoj kultni album »Source Tags & Codes«, jedan od zasigurno najboljih albuma prve dekade 21. stoljeća.

Kad ih je ekipa Žednog uha u proljeće 2007. po prvi put ugostila u Zagrebu gdje su promovirali svoj tada aktualni i posljednji album izdan za Interscope »So Divided« bilo je jasno da je u pitanju fantastičan bend koji na nastupima troši i posljednje atome snage, te u pravilu sviraju koncerte za pamćenje. Jedanaest godina nakon hrvatske premijere, Trail of Dead stižu u Primošten.

Osim njih, najavljen je i nastup beogradske grupe Crvi, koja postoji od 2014. godine. U veljači prošle godine objavili su svoj prvi studijski album »Piše nam se dobro«. Festival SuperUho održat će se od 6. do 8. kolovoza.

