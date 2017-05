Sve je manje nepoznanica vezanih uz program četvrtog po redu SuperUho Festivala koji se od 7. do 9. kolovoza održava u pravom malom biseru Mediterana Primoštenu.

Svoj su dolazak upravo potvrdili sjajni američki kantautor M. Ward, britanski noise electro genijalac Blanck Mass, zagrebački punkeri Mašinko, te srpski blues garage punk razbijači Straight Mickey And The Boyz.

Stresan događaj

Prvi hrvatski nastup M. Warda prije 12 godina u klubu KSET ostat će zabilježen kao jedan od najstresnijih, ali i najljepših dana, u ovih 20 godina djelovanja Žednog Uha. Kad su nakon višesatnih pregovara hrvatski carinici ustrajali u odluci da njemu i kolegama iz benda zapriječe ulazak u zemlju, čak i s osobnim instrumentima, za što nije bilo nikakve zakonske zapreke, Matthew Stephen Ward nije se dao pokolebati pa je zajedno s pratećim bendom u zemlju ušao bez iti jednog komada opreme. Pri tome je organizatore zamolio da nabave gitare, bubnjeve i pojačala pa su umjesto na svojim, M. Ward i društvo zasvirali na instrumentima naših glazbenika koji su na koncert došli kao posjetitelji, te odradili jedan od najspektakularnijih koncerata koje je publika Žednog Uha dotad mogla vidjeti. Došavši na krilima sjajnog albuma »Transistor Radio« M. Ward je pred rasprodanim zagrebačkim klubom uvjerljivo demonstrirao kako hvalospjevi upućeni albumu nisu bili nimalo slučajni, te potvrdio da je u pitanju jedan od najnadarenijih američkih kantautora ovog stoljeća.

M. Wardov je neupitan dar ubrzo prepoznat i u SAD-u gdje već godinu dana poslije kreće njegov veliki uspon, potpomognut suradnjom s Norah Jones, kojoj je gostovao na albumu “Not Too Late”, nakon čega je odsvirao čitavu turneju kao predizvođač, ali i kao član njenog pratećeg sastava. Iste te 2006. godine pokreće suradnju s glumicom Zooey Deschanel, s kojom je pod imenom She & Him do danas objavio 6 hvaljenih i komercijalno iznimno uspješnih albuma. Kad se svemu ovome pridodaju i 4 samostalna albuma koja je u međuvremnu izdao ne treba čuditi da smo, bez obzira što je bio jedan u nizu izvođača koji je kod nas prepoznat prije negoli u ostatku svijeta, toliko dugo trebali čekati na njegov povratak. Sada zato pred sobom više nemamo samo veliku nadu već jednog od predvodnika bogate američke kantautorske scene, koji osim vlastitog vanserijskog stvaralaštva redovito gostuje na koncertima i albumima imena kao što su Cat Power, Neko Case, Beth Orton, The Court & Spark, Bright Eyes i My Morning Jacket.

Prvo samostalno izdanje

Iza imena Blanck Mass krije se britanski skladatelj i producent ambijentalno/bučno/plesne elektronske glazbe Benjamin John Power, poznat i kao polovica grupe Fuck Buttons koja je protresla Šibenik na premijernom izdanju SuperUha. Nakon godina rada u Fuck Buttons Ben 2011. odlučuje objaviti prvo samostalno izdanje, album “Blanck Mass” koji izlazi za Rock Action, etiketu u vlasništvu grupe Mogwai. Već godinu poslije Blanck Mass dobiva poziv za skladanje pjesme koju će zajedno s Londonskim simfonijskim orkestrom odsvirati u ključnim dijelovima ceremonije otvaranja Olimpijskih igara u Londonu. Nakon što je 2013. godine odradio britansku turneju kao potpora islandskim Sigur Rosu posvetio se radu u Fuck Buttons, da bi se već 2015. vratio kao Blanck Mass i to albumom “Dumb Flash” objavljenim za cijenjenu njujoršku etiketu Sacred Bones, za koju je prije dva mjeseca objavio i svoj novi album “World Eater”. Kritika je još jednom objeručke prihvatila ono što joj je Blanck Mass servirao na trećem po redu studijskom izdanju, a kako to zvuči i izgleda uživo mogli su se uvjeriti oni sretnici kojeg su ovog odličnog glazbenika imali prilike vidjeti i čuti u zagrebačkom KSET-u prije godinu dana. Novi album donosi novu turneju i novi video koji prati nastup Blanck Massa, za koji je sigurno da nikog neće ostaviti ravnodušnim.



Mašinko je šestorka iz Zagreba koja se u proteklih sedam godina polako, ali sigurno, nametnula kao jedan od vodećih punk-rock bendova u Hrvatskoj, ali sve više i u susjednim zemljama. Njihove su himnične pjesme vrlo brzo pronašle put do šireg slušateljstva, pa su nakon niza klupskih svirki ubrzo obišli i gotovo sve značajnije regionalne festivale. Uz dva samostalna objavili su i dva split albuma, jedan s grupom Fraktura Mozga, a drugi, najnoviji, s osječkim punk-rock legendama Debeli Precjednik. No sami albumi, ma koliko dobri bili, teško mogu predočiti ono što je ova ekipa sposobna napraviti na svojim koncertima, jer takvu količinu energične i divlje zabave rijetko je tko sposoban stvoriti.



Nema boljeg načina za izgraditi publiku, samim time i status na sceni, od uvjerljivih živih nastupa, a upravo je to način na koji su beogradski Straight Mickey And The Boyz postali ono što su danas. Njihov je eksplozivni spoj garažnog rocka, punka, bluesa, funka, upotpunjen višeglasnim pjevanjem sve trojice muzičara, toliko zarazan da je gotovo nemoguće ostati imun na energiju koju odašilju. Pri tom postaju jedni od rijetkih izvođača ovog dijela Europe kojima pjevanje na materinjem jeziku ne predstavlja ozbiljnu barijeru budući da iz njih progovora univerzalni jezik rock’n’rolla koji je lako razumljiv svim ljudima otvorenog srca i uma. Jedan od takvih je i John Robb, pjevač i basist kultnih britanskih post-punkera The Membranes, koji je nakon odgledanog koncerta za Louder Than War napisao: „Moćni trio sadrži snažnu prisutnost i stav, izašli su pred publiku na potpuno predani način, da gospodo, kao MC5 s daškom The Clasha ubačenog s dobrim ukusom. Postoji nešto u ovom bendu koji je tako čvrst i tako uvjeren da je glazba koja se izlije iz njih snažno magnetična. Straiht Mickey And The Boyz donose perfektan rock and roll“.



Izvođači koji su trenutno potvrdili svoj dolazak na 4. SuperuUho Festival jesu: Billy Bragg, Blanck Mass, Buzzcocks, Conor Oberst, Frankie Cosmos, Gracin, Jessy Lanza, Liars, M. Ward, Mašinko, Sara Renar, Shellac, Straight Mickey And The Boyz i Trobecove Krušne Peći.

Podsjećamo da će se i ovo izdanje SuperUho Festivala održati u istom onom idiličnom prostoru u kojeg se smjestio prošle godine, prostoru oko nekadašnjeg hotela Marina Lučica na južnom ulazu u prekrasni Primošten, a koji se nalazi na svega par desetaka metara od jedne od najljepših plaža na Jadranu.

Od ove se godine u Primoštenu održava i Festival glazbenog dokumentarnog filma DORF, u sklopu kojeg će 5. i 6. kolovoza festivalski gosti moći vidjeti niz sjajnih glazbenih dokumentaraca, te uživati u koncertima pomno odabranih izvođača koji će se održavati nakon glavnih projekcija, a čija ćemo imena uskoro objaviti.

Ulaznice po cijeni od 250 kuna mogu se kupiti do 18. lipnja, a do istog će se datuma moći kupiti i kamperske ulaznice po cijeni od 120 kuna. Komplet koji omogućava posjetu svim zbivanjima u sklopu festivala te petodnevno kampiranje na prekrasnoj lokaciji košta 370 kuna. Nakon isteka razdoblja prodaje ovog paketa cijene ulaznica će biti 290 kuna do 7.8. te 320 kuna na ulazu. Cijene kamperskih ulaznica će biti 150 kuna.

