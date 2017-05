Sve je spremno za veliku koncertnu promociju novog studijskog albuma »Pogrebi & pomiriši« grupe Jinx koja će biti održana sutra petak u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Što pripremaju za taj nastup, otkrio nam je autor, gitarist, producent i vođa benda Coco Mosquito.

Coco: Što se repertoara tiče, bit će to miks novih i starih pjesama, novi album plus best of. Pored toga, na pozornici ćemo biti u pojačanom sastavu. I inače nas je puno i čitav taj pogon je na rubu ekonomske održivosti, ali želja nam je predstaviti novi album kako dolikuje gdje god to bude moguće a ne samo u Zagrebu. U Tvornici će dakako biti i Davor Gobac kao special guest star.

Na koncertu ćete predstaviti i novi studijski album »Pogrebi & pomiriši«. Zašto »Pogrebi & pomiriši«? Ima li simbolike i metaforike iza tog naziva?

Coco: Pa ima, uvijek ima … ali nije baš James Joyce u pitanju, k vragu (smijeh)! Mislim da će shvatiti ljudi što se htjelo reći i bez da se objašnjava.

Pretpostavljam da ćete imati radno ljeto sad kad je novi materijal vani. Gdje ćete sve predstaviti novi materijal nakon promocije u Tvornici kulture?

Coco: Ma nije to radno ljeto, svirke su uživancija … naradili smo se prije u studiju i dok smo pripremali live. Što se Hrvatske tiče već 12. 5. smo u Baški, u Rijeci 2. 6. na Student dayu, Dubrovnik 9. 6. To je to najbliže što je za sad dogovoreno. Tu su naravno i koncerti u susjedstvu.

