Učitelji rock’n’rolla, bend Kojoti koji je odgojio generacije od 90-ih na ovamo, napokon je spreman za objavu novog albuma ‘Sve je pod kontrolom?’. Izlazak albuma očekuje se 1. ožujka, a objavit će ga Dancing Bear.

Kojoti bend koji se krajem 90-ih godina i posljednjeg im albuma ‘Sex Disco Kung Fu’ oprostio s publikom i glazbenom scenom, krajem 2016. na nagovor menadžera Dražena Gorete i podrške izdavačke kuće Dancing Bear najavio je svoj povratak na scenu.

Vijest je odjeknula glasno i Kojoti su trebali opravdati nostalgiju i sjećanja svojih fanova koja su trajala punih 17 godina. Međutim, kada su 28. siječnja 2017. godine napokon stupili na stage festivala Brijačnica svaka bojazan od ponovnog pojavljivanja pred publikom je nestao jer Kojoti su svojim čvrstim, uigranim, old school rock ‘n’ rollom i punk energijom pomeli cijelu dvoranu, skeptike i publiku zajedno; kemija među četvorkom Alen Marin, Davor Viduka, Vanja Marin, Bobo Grujičić funkcionirala je savršeno. A, uigranoj četvorki tada se priključio mlad i perspektivan klavijaturist Dan Divjak.

Sljedeći logičan korak bio je nastaviti tamo gdje su nekada stali pa kada su odradili veliku povratničku turneju te nekoliko sjajnih, samostalnih koncerta u Hrvatskoj i regiji, došlo je vrijeme da se priča zaokruži novim albumom što je i najavljeno kroz četiri pjesme »Mi ne pripadamo tu«, »Ljubav u kvaru«, »Nova riječ« i »Evolucija ide u pogrešnom smjeru«.

Uz sve to bend je svojim fanovima zahvalio na strpljenju i podršci objavljivanjem trostrukog box seta »Dragocjeno Raskošno Blistavo« koji u sebi ima albume ‘Kojoti’, ‘Halucinacija’ i ‘Sex Disco Kung Fu’ nosi i demo nikad objavljenog debija na engleskom, s prvim pjevačem, nažalost, danas pokojnim Robertom Bušićem Bušem te potom i s best of vinylom ‘Najbojih 11!”, prvim u karijeri.

Sredinom prosinca 2018. godine, bend se sa snimateljem Matejom Zecom, koji potpisuje mastering i miks, zatvorio u studio na Kastvu i snimio 11 sjajnih rock ‘n’ roll pjesama koliko će ih biti objavljeno na albumu ”Sve je pod kontrolom?”.

U procesu nastajanja albuma, veliku ulogu kao autor tekstova – osim ‘Nova riječ’ koju supotpisuje s Alenom Marinom i ‘Sve je pod kontrolom’ s Kandžijom – te kao autor glazbe, i napokon kao producent odigrao je gitarist Davor Viduka.

– Jako smo ponosni na ovaj album i gotovo svi koji su ga imali priliku čuti, kažu kako je ovo najkvalitetniji album koji smo do sada snimili. Stvari su se događale neplanirano, godinu prije okupljanja Kojota od nekuda (stvarno ne znam kako se to mjesto zove) uletjela suluda inspiracija i noćima sam bjesomučno pisao tekstove i snimao muzičke ideje. To stanje sulude inspiracije je trajalo jako dugo. Ali, tekstovi su bili preozbiljni za Kawawsaki 3p, band čiji sam član već 18 godina, a malo sam bio prenesiguran za solo album. I, sretnim spletom okolnosti dogodio se onaj sada već legendarni povratak Kojota na Brijačnici na kojem smo skužili da je kemija među nama bolje nego prije i da zašto ne bi snimili novi album za koji sam iskoristio tekstove i glazbu iz onih suludih noćnih avantura mene i inspiracije, kaže Davor Viduka.

Broj gostiju je nemali, a njihovo djelovanje pridonijelo je bogatom i razgranatom zvuku koji seže od čistog rock ‘n’ rolla, garage rocka, americane, plesnog rocka, funka koji krasi ovaj album. A, oni su: Kandžija, Luka Barbić iz TBF-a, Vladimir Simčić Vava na divnom lap steelu kojeg će se moći čuti u americana obojenoj ‘Oprosti što te volim’, Vedran Križan i Noa Rupčić na klavijaturama i pratećim vokalima, legendarni Vinkovčanin Igor Djeke član Discipline Kitschme i čest gost na koncertima Kojota na harpu, te Iva Močibob, Leo Rumora i Danko Krznarić na vokalima.

Za vizualni identitet zaslužan je Darko Kujundžić koji je dizajnerski oblikovao i izdanja ‘Dragocjeno Raskošno Blistavo’ kao i LP ‘Najbolji 11!’

To je glasan, zvonak, moćan, energičan i plesan rock ‘n’ roll album: bogat sočnim, masnim, razigranim, gitarskim riffovima Davora Viduke i pokretačkim, seksi plesnim ritmovima koji dolaze iz međuigre basa Vanje Marina i bubanja Bobe Grujčića koji je 2018. godine primio nagradu Status za najboljeg bubnjara u pop/rock glazbi.

Frontmen Alen Marin izvrsno se vokalno snašao u bujici riječi koje se ne ponavljaju u versevima, koje teku brzo od prve do desete stvari, jer pjesma koja zatvara album je za razliku od režećeg post punkerskog ‘Srama’ nježan, tih i sjetan instrumental posvećen tragično preminulom klavijaturisti Danu Divjaku.

Album je cjelina i kao takvog ga treba slušati. Onako, malo staromodno kako su se nekada slušali album. I, kad se sve sumira ”Sve je pod kontrolom?” povezao je komercijalnost ‘Halucinacije’ i posebnost ‘Sex Disco Kung Fu’, jednog od najboljih rock albuma tog vremena.

