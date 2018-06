Odlični strani i domaći izvođači među kojima su Queens Of The Stone Age, Nick Cave & The Bad Seeds, Alice In Chains, Interpol, Portugal, The Man, The Kills i mnogi drugi nastupit će na pozornicama INmusica tijekom sva tri dana – 25., 26. i 27. lipnja.

Za vrijeme trajanja festivala promet na Jarunu će biti zatvoren od 15 sati, a kako bi posjetitelji što ugodnije došli na festival, Grad Zagreb je osigurao ZET-ove autobuse koji će od oba ulaza na RSC Jarun besplatno prevoziti posjetitelje do samog ulaza na INmusic. Organizacija INmusica poziva sve posjetitelje da na festival dođu javnim prijevozom, koji će za vrijeme trajanja festivala biti pojačan u smjeru prema i s Jaruna, i biciklima. Za bicikliste će biti osigurane ograde za zaključavanje bicikala, a više informacija o sigurnosnim ograničenjima možete pronaći na službenim stranicama INmusic festivala.

Vrata INmusic festivala otvaraju se u ponedjeljak, 25. lipnja u 16:30 sati, a prvi nastupi bendova počinju u 17 sati.

Replika Teslinog tornja izgrađena 2016. godine i ove godine će biti atrakcija tijekom sva tri dana održavanja festivala uz odličan VJ program. Najavljene su i tri sjajne predstave u sklopu INteatra te će na daskama malenog festivalskog drvenog kazalište nastupiti Roman Šušković, Vilim Matula i Zijah Sokolović. Isti prostor će se nakon predstava pretvoriti u noćni Silent Party na kojem će publiku do rane zore zabavljati ekipa iz YEM Kolektiva, koji će se pobrinuti i za odličnu atmosferu na ostalim pozornicama INmusic festivala.

Zabava će se nakon nastupa na glavnim pozornicama INmusica nastaviti na Hidden, Balkan i Night stageu. Skrivena Šuma Striborova već je godinama najdraži šumarak brojnih posjetitelja koji traže posebne čari festivala, a tko se ohrabri može svoje glazbene sposobnosti pokazati na pozornici popularnih karaoka u okružju filma Tko pjeva zlo ne misli. Mjesta na INmusicu ima i za one najumornije koji odmor mogu potražiti na brojnim krevetima razasutim po festivalskom otoku ili u Nargilla Chill Out zoni.

Na službenim stranicama festivala nalazi se kompletna satnica kako bi posjetitelji mogli isplanirati svoje najbolje INmusic iskustvo, a da bi posjetitelji u svakom trenutku bili informirani što se na festivalu događa, pripremljene su i festivalske knjižice sa svim potrebnim informacijama te dostupna i besplatna festivalska aplikacija za mobilne uređaje. Na INmusicu će ove godine biti predstavljena i aplikacija Joinshot koja korisnicima omogućuje kolaž fotografija snimljenih s različitih mjesta u istom trenutku. Riječ je o prvoj takvoj aplikaciji u svijetu, a više informacija i isprobati samu aplikaciju posjetitelji će moći uz pomoć osoblja Joinshota na INmusicu.

Sve ulaznice na festivalskom ulazu se mijenjaju za festivalske narukvice. Posjetitelji se mole da narukvice ne trgaju, režu ili na bilo koji način oštećuju jer tada prestaju biti važeće. Festivalske narukvice vrijede za jedan ulazak dnevno, nakon izlaska iz festivalskog prostora povratak s istom narukvicom iz sigurnosnih razloga više nije moguć do sljedećeg festivalskog dana. Pravilo vrijedi na glavnom ulazu u festival. Pravilo jednog ulaska dnevno ne odnosi se na kamperske narukvice, ali se u tom slučaju moraju koristiti posebni kamperski ulazi.

Organizatori INmusic festivala već su započeli pripreme za 14. INmusic te su objavljeni i datumi narednog festivalskog izdanja u 2019. godini. Četrnaesti INmusic festival održat će se na zagrebačkom Jarunu od 24. do 26. lipnja 2019. godine, a prve ulaznice za super-ranoranioce po najpovoljnijim cijenama od 299 kn bit će dostupne već na ovogodišnjem festivalu na blagajnama na festivalskom i kamperskom ulazu te na info pointu u prostoru festivala. Od 28. lipnja u prodaji su i ulaznice za ranoranioce putem službenog festivalskog webshopa.

