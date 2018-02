Nakon što je pred nepune dvije godine Steven Tyler, pjevač grupe Aerosmith, objavio solo album „We’re All Somebody from Somewhere“, ovih je dana to učinio i gitarist tog sastava Anthony Joseph Pereira, poznatiji kao Joe Perry.

Njegov se rad, inače četvrti samostalni studijski, zove „Sweetzerland Manifesto“, a za razliku od kolege mu Tylera, Perry je odlučio ostati u vodama blues i hard rocka pa će njegov album svakako ljubiteljima sastava Aerosmith biti prihvatljiviji od Tylerovog pomalo neuspješnog izleta u country vode.

Istina, ni Perryjev pokušaj nije bog zna što pa je jasno da su solo projekti članova grupe prilično slabiji u odnosu na radove grupe.

No, Perry ipak nudi ne samo čvrsti rock, već i niz zanimljivih gostiju kao što su Robin Zander iz sastava Cheap Trick, David Johanesn iz grupe New York Doll te britanski rock veteran Terry Reid, a na bonus izdanju CD-a gostuje i Chris Robinson, pjevač grupe Black Crowes.

Zanimljivo je svakako i to da bubnjeve na obradi čuvenog anti-ratnog hita iz šezdesetih, teme „Eve of Destruction“, gostuje glumac i ljubitelj rocka Johnny Depp s kojim Perry, kao i sa Aliceom Cooperom, zajednički sudjeluju u projektu rock grupe Hollywood Vampires.

Znano gitarističko umijeće, solidan izbor gostiju i čvrsti blues rock u većini pjesama bit će dovoljno za Aerosmith fanove, kao i sve ostale koji vole hard rock sedamdesetih.

