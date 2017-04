Više od stotinu tisuća posjetitelja uživalo je u prvom vikendu devetnaestog izdanja Coachella Valley Music and Arts Festivala, najvećeg američkog glazbenog festivala koji se održava u kalifornijskom gradu Indiju.

Popularna Coachella pred publiku dovodi aktualna imena iz svijeta indie, rock, pop, electro i rap glazbe, a budući da je zanimanje za festival iz godine u godinu sve veće, ovog je puta povećana površina na kojoj se festival održava i dodana još jedna, sedma pozornica kako bi što više ljubitelja glazbe moglo uživati u nastupima izvođača kao što su Radiohead, Kendrick Lamar, Justice, Hans Zimmer, Love i drugi. Kao jedna od glavnih zvijezda nastupila je i Lady Gaga koja je »uskočila« umjesto trudne Beyonce. Popularna pjevačica tijekom nastupa fanove je iznenadila i oduševila premijernom izvedbom potpuno novog singla, pjesme »The Cure« koja je odmah nakon objavljivanja poharala top-ljestvice. To je njezina prva nova pjesma nakon prošlogodišnjeg albuma »Joanne«. Gagin nastup bio je značajan i po tome što je, deset godina nakon Bjork, postala prvom solo pjevačicom koja je imala ulogu headlinerice Coachelle.

Posve novu pjesmu na Coachelli je izvela i 20-godišnja novozelandska zvijezda Lorde. Dva mjeseca uoči objavljivanja albuma »Melodrama«, mlada je pjevačica na festivalu otpjevala najavne singlove »Liability« i »Green Lights«, a ekskluzivno je izvela i do sada neobjavljenu i neizvođenu pjesmu »Homemade Dynamite«.

Headlineri prve večeri, britanska grupa Radiohead, ovaj će nastup, nažalost, pamtiti po većim tehničkim problemima zbog kojih su dvaput morali odlaziti s pozornice. Problemi sa razglasom započeli su već na trećoj pjesmi, a tijekom dvosatnog nastupa ponovili su se još jednom. Iako su dvaput silazili sa stagea, članovi benda nisu se činili nervoznima, već su strpljivo i profesionalno čekali rješenje problema. Fanovi, s druge strane, nisu bili toliko ljubazni. Štoviše, na društvenim su mrežama dobro »oprali« organizatore festivala.

Oni koji Coachellu posjećuju od prvih dana, danas joj zamjeraju da je postala preluksuzna što se očituje nastupima – komercijalnih izvođača, ali i skupljim ulaznicama (»normalne« ulaznice kreću od 399 dolara, dok su najjeftinije VIP ulaznice 899 dolara) koje, unatoč višoj cijeni, »planu« u samo nekoliko sati od objave line-upa. Na festivalu koji je poznat i kao divovska modna revija na otvorenom, nudi se i sve više »zabave« za one dubljeg džepa pa tako drugu godinu za redom svi koji si to mogu priuštiti na Coachellu mogu doći »taxi« zrakoplovom iz Santa Monice i Palm Springsa za »sitnih« 350 do 690 dolara, zakupiti vlastito cijelo festivalsko imanje ili pak jesti u »restoranu bez zidova« na lokacijama u prirodi.

I Remi oduševljena Coachellom

U sklopu svojeg prvog, i to »solističkog«, putovanja u Sjedinjene Američke Države, čari jednog od najvećih i najpoznatijih festivala u toj zemlji otkriva naša poznata glazbenica Mirela Priselac Remi. »Kakav divan festival!« napisala je na Facebooku frontwoman grupe Elemental, poprativši javljanje s Coachelle i prigodnim selfiejem.

Komentari

komentara