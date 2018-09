Paul McCartney vratio se u nedjelju na vrh top ljestvica, nakon što je njegov autorski album zasjeo na prvo mjesto američke liste, prvi put nakon 36 godina.



»Egypt Station« album je sa 16 pjesama u kojima eksperimentira sa svježim rock zvukom u kombinaciji s klasičnim soundom Beatlesa.

Engleska legenda, koja i u 76. godini ima vrlo gust raspored turneje, nije se štedjela na promociji albuma, gostujući u kasnim televizijskim programima u SAD-u i uživo emitirajući koncert iz željezničke postaje Grand Central u New Yorku.

Album je u njegovoj rodnoj Britaniji debitirao na trećem mjestu liste kojom drugi tjedan zaredom dominira američki reper Eminem s albumom »Kamikaze«.

Otkako je objavljen 7. rujna, »Egypt Station« je u SAD-u prodan u 153.000 primjeraka, objavila je tvrtka Nielsen Music.

McCartney, koji je kao solo izvođač na vrhu top ljestvice debitirao 1982. s albumom »Tug of War,« drugi je glazbenik s najvećim vremenskim razmakom između dva albuma na vrhu neke top ljestvice.

Rekord drži Johnny Cash sa sedam mjeseci duljim razmakom od McCartneya, nakon što je album te country legende posthumno zavladao listom 2006.

Od »Tug of War,« McCartney je s antologijama Beatlesa četiri puta bio na vrhu američkih top lista.

