Škotska grupa Texas u zagrebački Dom sportova 30. rujna donosi najveće hitove iz više od 30 godina duge impresivne karijere.

Na svom premijernom hrvatskom nastupu slavni škotski bend predvođen karizmatičnom Sharleen Spiteri izvest će pjesme s kojima su se upisali među najznačajnije otočke pop rock izvođače posljednjih 30-tak godina.

Više od 40 milijuna prodanih albuma nošeni su velikim songovima poput debitantskog «I Don’t Wanna Lover» te ultimativnim radijskim megahitovima «Say What You Want», «Black Eyed Boy», «Halo», «Put Your Arms Around Me», «Carnival Girl», «In Demand», «Inner Smile» i «Summer Son», a sve njih će Texas po prvi puta izvesti na gostovanju u Zagrebu.

Bend su 1986. u Glasgowu osnovali Sharlee Spiteri i Johnny McElhone, pronašivši insipraciju za ime u Wendersonovom filmu «Paris, Texas». Već prvi singl «I Don’t Wanna Lover», objavljen 1989. bio je veliki hit, ali za pravu internacionalnu slavu trebala su proći tri studijska albuma.

Izdanja «White On Blonde» i «The Hush» katapultirali su Texas među najveća otočka imena s ogromni radijskim airplayem promoviravši Sharlee u jednu od najprepoznatjlivijih vokala 90-tih. Uspješne godine zaokružene su i «Greatest Hits» albumom koji je samo u Velikoj Britaniji ulovio šestorostruku platinastu tiražu. I u sezonama koje su slijedile bend je nastavio nizati odlične albume poput «Careful What You Wish For» i «Red Book», da bi se, nakon kratke pauze i Sharleenina dva solo projekta vratio hvaljenim prošlogodišnjim albumom «Jump On Bord».

Koncert grupe Texas dio je Ožujsko Glazbene točionice, brenda ponovo pokrenutog u ekskluzivnoj suradnji Ožujske pive i LAA. U Ožujsko Glazbenu točionicu uključeni su koncerti velikih stranih i regionalnih izvođača u Hrvatskoj kao što su Hladno pivo, Body Count, Gogol Bordello, Jethro Tull, Brkovi, Silente, Elemental, Soulfly i Cigarettes After Sex.

Ulaznice u prodaju kreću u utorak, 3. srpnja, a u ponudi će se naći sektori Tribina sjedenje i Parter. Prvi rang cijene od 180 kn za Parter i 200 kn za Tribinu vrijedit će do 22. srpnja. Od 23. srpnja do 29. rujna za Parter će trebati izdvojiti 200 kn, a za Tribinu 220 kn. Na sam dan koncerta cijena ulaznica za Parter biti će 230 kn, a za Tribinu 250 kn.

