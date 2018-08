Škotska grupa Texas gostovati će 30. rujna po prvi puta u Hrvatskoj. Sudeći prema aktivnoj set listi turneje bend predvođen karizmatičnom Sharleen Spiteri u zagrebačkom Domu sportova izvest će sve same hitove iz tri desetljeća duge karijere.

Aktualna turneja «Jump On Board» koju Texas donose u Zagreb aktivna je već nekoliko mjeseci te je izbrusila set listu na koju je grupa uvrstila uvjerljivo najpoznatije i najvažnije pjesme iz kataloga.

Hitovima iz prve faze karijere (od osnutka 1988. do 2000.) posvećeno je daleko najviše vremena na koncertu. Publika u Zagrebu čuti će tako “I Don’t Want a Lover”, “Summer Son”, “In Demand”, “Black Eyed Boy”, “Say What You Want”, “Inner Smile”, “Halo”, “When We Are Together”, “Everyday Now”, “In Our Lifetime”, “Thrill Has Gone”, “Tired Of Being Alone” i “So Called Friend”. S izdanja “The Conversation” izvodi se istoimena pjesmal, dok je aktualan album zastupljen s tri singla – “Let’s Work It Out”, “Tell That Girl” i “Midnight”. Kraj nastupa, na dosadašnjoj turneji, pripada obradi klasika Marka Jamesa, “Suspicious Minds”, koju su Texas, nakon Elvisa Presleya, izveli najviše puta.

Grupu Texas su 1986. u Glasgowu osnovali Sharlee Spiteri i Johnny McElhone, pronašivši insipraciju za ime u Wendersonovom filmu «Paris, Texas». Već prvi singl «I Don’t Wanna Lover», objavljen 1989. bio je veliki hit, ali za pravu internacionalnu slavu trebala su proći tri studijska albuma. Izdanja «White On Blonde» i «The Hush» katapultirali su Texas među najveća otočka imena s ogromni radijskim airplayem promoviravši Sharleen u jednu od najprepoznatjlivijih vokala 90-tih. Uspješne godine zaokružene su i «Greatest Hits» albumom koji je samo u Velikoj Britaniji ulovio šestorostruku platinastu tiražu. I u sezonama koje su slijedile bend je nastavio nizati odlične albume poput «Careful What You Wish For» i «Red Book», da bi se, nakon kratke pauze i Sharleenina dva solo projekta vratio hvaljenim prošlogodišnjim albumom «Jump On Bord».

Koncert grupe Texas dio je Ožujsko Glazbene točionice, brenda ponovo pokrenutog u ekskluzivnoj suradnji Ožujske pive i LAA. U Ožujsko Glazbenu točionicu uključeni su koncerti velikih stranih i regionalnih izvođača u Hrvatskoj kao što su Hladno pivo, Body Count, Gogol Bordello, Jethro Tull, Brkovi, Silente, Elemental, Soulfly i Cigarettes After Sex.

U prodaji su ulaznice za Parter i Tribinu. Ulaznice za Parter u pretprodaji iznose 200 kn, a na dan koncerta 230 kn. Ulaznice za Tribinu u pretprodaji iznose 220 kn, a na dan koncerta 250 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.

