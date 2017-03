Th’ Legendary Shack Shakers, eksplozivna četvorka iz Nashvillea, nastupit će na dvanaestom izdanju INmusic festivala, koji će se održati od 19. do 21. lipnja na zagrebačkom Jarunu, najavio je u srijedu organizator festivala.



Zvuk Th’ Legendary Shack Shakersa može se opisati kao uzbudljiva mješavna southern-gothica, rock’n’rolla, rockabillya, bluesa i countrya. Osnovani su sredinom 90-ih godina u Kentuckyu, a vođeni karizmatičnim JD Wilkseom na glazbenoj sceni Nashvillea brzo su se istaknuli upečatljivim i energičnim nastupima, tako da je glazbeni časopis Scene JD Wilksea proglasio najboljim frontmenom u Nashvilleu.

Njihov debitantski album »Cockadoodledon’t« objavljen je 2002. godine, a uslijedili su »Believe« (2004.), »Pandeliruim« (2006.), »Swampblood« (2007.), »Agri-Dustrial« (2010.) i »The Southern Surreal« (2015.).

Th’ Legendary Shack Shakers poznati su po intenzivnim turnejama i uzbudljivim nastupima te su gostovali na turnejama drugih glazbenika poput The Black Keysa, Rancida, Hank Williamsa III., Slim Cessna’s Auto Cluba, te velikog Roberta Planta koji je njihov album »Believe« proglasio osobnim favoritom 2005. godine.

Na dvanaestom INmusic festivalu, kako je najavljeno, svirat će Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves, Repetitor, The Strange i dr.

