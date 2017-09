Studeni u shopove diljem svijeta donijet će izdanje ‘The Book Of Souls: Live Chapter’ Iron Maidena.

Ovo luksuzno live izdanje na kojem se radilo gotovo dvije godine obuhvaća 15 pjesama snimljenih tijekom turneje ‘The Book Of Souls World Tour’. Turneja se protegla na 39 zemlja na preko šest kontinenata, a vidjelo ju je preko dva milijuna fanova. U sklopu tog velikog, svjetskog putovanja, Iron Maiden posjetili su i Split u srpnju 2016. godine.

‘The Book Of Souls: Live Chapter’ u hrvatske shopove stiže u petak, 17. studenog upakirano u CD, deluxe CD i LP s koncertnim filmom koji će biti dostupan na besplatnom online streamanju te na digitalnom downloadu.

Album koji je producirao Tony Newton te jedan od osnivača grupe Iron Maiden basist Steve Harris, baziran je na setlisti iz 2017., te vjerno prenosi snimke s tih epskih koncerata. Spomenuta setlista pjesama koje će biti uključene na live izdanje sadržavat će šest pjesama s posljednjeg studijskog albuma ‘The Book of Souls’ kao i Iron Maiden klasike te omiljene pjesme njihovih fanova.

Koliko je truda uloženo u ovo nadolazeće izdanje pojašnjava Steve:

‘’Proveli smo jako veliku količinu vremena radeći na ovom projektu jer sam želio što više približiti Maidenovom live iskustvu te sam želio što vjerodostojnije našim fanovima približiti koncerte iz raznih dijelova svijeta. A, to znači da smo doslovno sate i sate proveli preslušavajući trake sa svakog koncerta ne bi li odabrali materijal i konstruirali zvuk koji će se dosljedno odvijati tijekom trajanja cijelog albuma i koji će uhvatiti uzbuđenje raznih zemalja koje smo obišli, poput npr. El Salvadora koji je za nas novo otkriće pa do regularnih favorita poput Doningtona ili Wackena.’’

Rod Smallwood, menadžer Iron Maidena dodaje:

“’The Book Of Souls World Tour’ je bio strašno velik pothvat, a posebno za Brucea koji je prvi put zapjevao u javnosti nakon što se oporavio od raka grla. Osim toga, on je pilotirao na Ed-Force Oneu koji je od prošle godine nadograđen s Boeinga 757 na 747 kako bi što brže mogli letjeti okolo po svijetu ne bi li posjetili što veći broj raznih gradova i fanova. Također, ova se godina nastavila uzbudljivim tempom jer smo odradili najuspješniju turneju po Sjevernoj Americi i Velikoj Britaniji ikad. Sve u svemu bila je to jedna vrlo posebna turneja i zbog toga smo ju željeli dokumentirati kako bi i nama I fanovima ostala što duže u sjećanju. Steve je odradio nevjerojatan posao skupivši sve te pjesme iz raznih gradova diljem svijeta.’’

“A, povrh svega toga, kao velika zahvala lojalnim fanovima iz svih dijelova svijeta, koncertni film s ove turneje bit će dostupan na besplatnom live streamingu. Nadamo se da će svjetska Iron Maiden zajednica uživati u gledanju ovog posebnog događanja online. Mnogi od njih vidjet će se na tim snimkama jer smo posebnu pozornost posvetili upravo tome da se fanovi i momenti s turneje vide na video snimkama.’ ”

Više informacija kako postati dio ovog one-off događanja bit će objavljeno uskoro na stranici IronMaiden.com.

Kompletan popis pjesama, zajedno s popisom gradova u kojima su one snimljene:

If Eternity Should Fail – Sydney, Australia

Speed of Light – Cape Town, South Africa

Wrathchild – Dublin, Ireland

Children of the Damned – Montreal, Canada

Death or Glory – Wroclaw, Poland

The Red and the Black – Tokyo, Japan

The Trooper – San Salvador, El Salvador

Powerslave – Trieste, Italy

The Great Unknown – Newcastle, UK

The Book of Souls – Donington, UK

Fear of the Dark – Fortaleza, Brazil

Iron Maiden – Buenos Aires, Argentina

Number of the Beast – Wacken, Germany

Blood Brothers – Donington, UK

Wasted Years – Rio de Janeiro, Brazil

Ovaj će album replicirati ‘The Book Of Souls’ u originalnim formatima te će biti objavljen kao limitirana edicija luksuznog dvostruka CD hardcase knjiga, uobičajeni 2CD album, te kao trostruki crni LP. Osim toga biti dostupan i kao digitalni download.

