The Chemical Brothers stižu u Hrvatsku nakon velike ‘No Geography’ turneje te koncerata i nastupa na najvećim svjetskim festivalima, od Meksika do Australije, preko Glastonburyja u Velikoj Britaniji do Fuji festivala u Japanu, a uoči velike završnice u O2 Areni u Londonu.

Nastupi tog electro dvojca ne podrazumijevaju samo DJ setove već kompletan vizualno glazbeni događaj praćen spektakularnom vlastitom produkcijom, kojom stvaraju sasvim novo iskustvo i jedno od najzanimljivijih doživljaja glazbe općenito.

Njihovi nastupi uživo evoluirali su od skromnih londonskih klubova do najvećih svjetskih pozornica, a osnovna ideja ostala je ista: njihov koncert kreira transcendentalni audio-vizualni prostor kojem se publika jednostavno prepusti i izgubi u njemu, stoji u najavi koncerta.

Grupu The Chemical Brothers osnvali su Tom Rowlands i Ed Simons, a duo iz Machestera se uz „Prodigy“ i „Fat Boy Slim“ smatraju jednim od pionira big beat žanra elektronske glazbe.

Posljednji, deveti album „No Geography“ izdan je prije par mjeseci

The Chemical Brothers po prvi put stižu u Zagreb, u organizaciji RTL Musica, a posljednje samostalno gostovanje u Hrvatskoj, prije skoro 10 godina na Pagu, bilo je rasprodano.