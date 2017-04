The Cult, britanska rock institucija dolazi u Zagreb u utorak 27. lipnja na Stadion Šalata. Povoljnije ulaznice dostupne su samo do nedjelje, 23. travnja.

Miljenici domaće publike i jedan od najvećih hard rock bendova svih vremena vraća se u metropolu nakon osam godina i rasprodanog Doma sportova, u sklopu Zagreb RockFesta koji će se tijekom lipnja održavati na različitim lokacijama po gradu.

The Cult su osnovani 1983. godine i u svega nekoliko sezona postali globalna senzacija predvođeni karizmatičnim Ianom Astburyjem, jednim od najprepoznatljivijih figura rock glazbe, a četiri kultna albuma zacementirala su njihove pozicije u glazbenim enciklopedijama. Rock titani jedno su od najvećih glazbenih imena od sredine 80-tih naovamo, te ne postoji rock klub koji nije zavrtio njihove pjesme, a bend konstantno puni najveće koncertne arene diljem planete.

Glavnu ulogu u njihovom izričaju odigrao je post punk goth oplemenjen duhovima Doorsa, Led Zeppelina, kao i AC/DC-a, te misticizmom Indijanaca koji su prisutni kao stalna Astburyjeva inspiracija u tekstovima. Prvi album »Dreamtime« iz 1984. lansirao je bend u Ujedinjenom Kraljevstvu, a uslijedio je album »Love«, nesumnjivo jedan od najvažnijih uradaka u povijesti rock glazbe uz singlove »She Sells Sanctuary« i »Rain«.

Treći album »Electric« nastavio je uspjeh benda uz hard rock zvuk, stvorio ogromnu fan bazu u Americi, te uletio na popis top 40 albuma, uz singlove »Love Removal Machine«, koji je postao mega hit, i »Lil’ Devil«. Uslijedio je trijumfalni »Sonic Temple«, najuspješniji album The Culta, sa singlovima »Fire Woman« i »Sweet Soul Sister« koji su ga katapultirali među najboljih deset američkih albuma.

Živeći život pravih rock zvijezda The Cult je nakon objave albuma »Ceremony« i istoimene kompilacije hitova uzeo pauzu. 2001. označava povratak Astburyja i The Culta na albumu »Beyond Good and Evil« nakon čega su uslijedili »Born into This« i »Choice Of Weapon«. Najnoviji album »The Hidden City« vodi ih na veliku svjetsku turneju, a kritičari ga nazivaju jednim od najmoćnijih, najodvažnijih i najljepših uradaka njihove cijele karijere. The Cult i dalje potvrđuju da su kultno ime rocka koji su gradili povijest žanra, te ostaju na popisu jednog od najboljih rock bendova svih vremena.

«She Sells Sanctuary«, »Rain«, »Fire Woman«, »Sweet Soul Sister«, »Lil’ Devil«, »Wild Flower« samo su neki od singlova koji su ih upisali u glazbene enciklopedije, a grmjet će sa Šalate na ovom velikom open air spektaklu.

Zagreb Rockfest

Niz rock, metal i žanrovski srodnih koncerata koje LAA organizira kroz lipanj spojeni su zajedničkim nazivom Zagreb RockFest. U to spadaju svirke grupe Ministry i Mastodon u Tvornici kulture, Prophets Of Rage, House Of Pain i Black Peaks te The Cult na Šalati. Hrpa zasebnih lipanjskih događaja održat će se na različitim lokacijama, a sve pod krovom Zagreb RockFesta.

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 200 kn, što je iznos koji će ostati na snazi do 23. travnja. Od 24. travnja do 26. lipnja za ulaz će trebati izdvojiti 220 kn, a na dan koncerta 250 kn.

