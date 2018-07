Američki indie rock bend The Decemberists objavio je zapanjujući novi video za singl »Once In My Life« koji je ujedno dio aktualnog albuma »I’ll Be Your Girl«.

Video koji je režirala Autumn de Wilde prati jednu noć u životu njenog brata Jacoba koji se cijelog života bori s ruganjem sredine zbog svog fizičkog izgleda i stanja. Naime, Jacob je visok 220 centimetara i ima problema s govorom i sluhom. Shodno pjesmi koja predstavlja oslobađanje od osjećaja tuge i potištenosti, Jacob odlučuje da svoju tugu »otpleše«.

– Tražili smo ideju za spot koji bi na neki način prenio duh pjesme. Po mom mišljenju, ova pjesma je meditacija. Zamolili smo našu staru prijateljicu i suradnicu Autumn de Wilde da nam predloži neku ideju i ona je istupila s jednostavnom ali jako moćnom pričom – pričom o svom bratu koji se cijelog života borio s fizičkim i intelektualnim poteškoćama, a koji sada pleše na ulicama Los Anđelesa i pjesmi daje sasvim novo svjetlo, izjavio je frontmen Colin Meloy, frontmen benda The Decemberists.

Na novom albumu bend eksperimentira s nešto drugačijim zvukom od onog na koji je njihova publika navikla. Već od prvih singlova bio je jasan utjecaj bendova poput New Order i Roxy Music. Producent ovog izdanja bio je John Congleton koji je surađivao s popularnim izvođačima kao što su St. Vincent i Lana Del Rey.

