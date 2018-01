Jedanaest novih pjesama svojim će ljubiteljima 16. ožujka na albumu „I’ll Be Your Girl“ darovati američki sastav The Decemberists.

Nepune tri godine nakon vrlo dobro prihvaćenog prethodnika „What a Terrible World, What a Beautiful World“, Colin Meloy i društvo na svom će osmom studijskom albumu ponuditi nešto prilično drugačije, sudeći bar po uvodnom singlu i videu za pjesmu „Severed“ koja počinje snažnim zvukom sintesajzera nakon čega slijedi prilično žestok nastavak koji je bliži rocku no elektro zvuku.

Ni jedno ni drugo nije tipično za folk obrascima okrenuti sastav koji će na novom albumu, kako je najavio Meloy, krenuti u istraživanje novih područja glazbe, ponajviše razdoblja ranog glam rocka koje je na njih jako utjecalo, rekao je Meloy spomenuvši kao jednu od dragih mu grupa tog pravca britanski sastav Roxy Music.

Najave djeluju intrigantno, a kako će na promjenu zvuka – ukoliko ona bude jako izražena – reagirati njihovi brojni fanovi, tek će se vidjeti.

