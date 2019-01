Muzej moderne i suvremene umjetnosti za Noć muzeja, 1. veljače, priprema koncert sjajnog hrvatsko-talijanskog electro-shocked pop dua – The Hunting Dogs – koji će riječkoj

publici premijerno predstaviti novi singl te najaviti njihovo drugo diskografsko izdanje.

The Hunting Dogs su poznata riječka jazzerica Alba Nacinovich (glas, harmonizer, gitara, perkusije,live looping) i njen talijanski kolega Marco Germini (klavijature, modularni sintisajzer, perkusije,semplovi, live looping).

Glazbeni ih kritičari opisuju kao žanrovski neuhvatljive, no dominantne su linije jazza i funka, uz mnoštvo improvizacija, kolažiranja i eksperimenta, što njihov nastup čini jedinstvenim glazbenim performansom. Nedugo nakon začetka, The Hunting Dogs, kao pobjednici natjecanja “Sing Happy with Brooks”, otvaraju main stage prestižnog talijanskog “Arezzo Wave Festivala” prije grupe Kadebostany i legendarnih Elio e le storie tese. Njihova pjesma “Back On Track” postaje soundtrackom Brooksove reklamne kampanje na Sky TV-u.

Na Karlovačko RockOff festivalu 2015. osvojili su Nagradu za glazbenu inovativnost. Kompilacija estivala nagrađena je Porinom za Najbolji album s raznim izvođačima.

Alba je posljednje dvije godine boravila u Londonu, nastupala u legendarnim klubovima poput Ronnie Scott’sa i The Troubadoura, osvojila drugu nagradu na Absolute Music Best Original Song, snimala s producentom Gerryem Diverom nominiranim za Mercury Prize, te su njene izvedbe bile emitirane na BBC3.

Koncert u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti počet će u 21 sat, a ulaz je besplatan.

