Megapopularni irski rock band U2 je odlučio proslaviti 30. godišnjicu izlaska albuma »The Joshua Tree«, jednog od svojih najboljih i najutjecajnijih albuma stadionskom turnejom koja će obuhvatiti Sjevernu Ameriku i Europu.

Turneja nazvana U2: The Joshua Tree Tour 2017. na kojoj će izvoditi isključivo hitove s tog čuvenog albuma iz 1987. godine poput »With Or Without You«, »Where The Streets Have No Name« i »I Still Haven’t Found What I’m Looking For« započet će u kanadskom gradu Vancouveru 12. svibnja i nastaviti se po stadionima Kanade i SAD-a, uključujući i njihov prvi nastup ikad na američkom Bonnaroo Music & Arts Festivalu.

Turneja se zatim seli u Europu. Prvi nastup na starom kontinentu održat će u Londonu 8. lipnja. Nakon londonskog koncerta slijede njihovi nastupi u Berlinu, Barceloni, Parizu i Amsterdamu. Najbliže nama nastupit će na rimskom olimpijskom stadionu 15. srpnja, megakoncertu na kojem će im potpora biti bivši član grupe Oasis Noel Gallagher s bendom.

U2 turneju po Europi završava nastupom u Bruxellesu 1. kolovoza. Ulaznice za europske datume idu u prodaju već od 16. siječnja. Cijena ulaznica do trenutka predaje ovog teksta još nisu bile poznate.

