Duo The Kills objavio je EP “Echo Home – Non-Electric” povodom obilježavanja 15 godina od diskografskog prvijenca.

EP, kao i aktualan album “Ash & Ice” promovirat će i u Zagrebu gdje stižu 19. kolovoza. Na nastupu u Tvornici kulture kao podrška nastupiti će naša Lovely Quinces.

Alison Mosshart i Jamie Hince davne su 2002. predstavili EP “Black Rooster” kojim je lansirana njihova fantastična karijera. Izdanje je objavio label Dim Mak iza kojeg je stajao ni manje, ni više nego Steve Aoki, danas jedna od najvećih globalnih EDM zvijezda. Te 2002. odlučio je objaviti prvijenac Killsima i nekoliko sezona je čak putovao s njima kao tour manager, roadie, vozač i šef diskografske kuće.

Petnaest godina kasnije The Kills odaju počast svoj debiju izlaskom EP-a “Echo Home – Non-Electric” na kojem se nalaze četiri pjesme u akustičnoj verziji snimljene u njujorškim Electric Lady studijima. Osim naslovne “Echo Home” izdanje uključuje “That Love” (čiji se original nalazi na “Ash & Ice”), “Wait” (s EP-a “Black Rooster”) te obradu Rihanninog hita “Desperado”.

The Kills se nalaze na dugačkoj europskoj turneji koja polako dolazi svom kraju. Od kraja svibnja do danas prošli su puno europskih država i festivala, a nama najvažniji datum dolazi 19. kolovoza kada će nastupiti u Tvornici kulture. Tom prilikom pridružit će im se Lovely Quinces na svojem jedinom zagrebačkom nastupu u 2017. godini. Naša najcjenjenija kantautorica iza sebe ima nekoliko europskih i američkih turneja, nastupe s Robertom Plantom, Morcheebom, Tame Impalom, Thursten Mooreom i grupom Giant Sand, a trenutno priprema nastavak hvaljenog EP-a “Meet Me In Moscow”. Uz Zagreb I Ferragosto Jam ovog kolovoza LQ će upisati i nastup na budimpeštanskom Sziget Festivalu.

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 140 kn, a na dan koncerta za ulaz će se trebati izdvojiti 160 kn.

Službena prodajna mjesta:

Dirty old shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

Aquarius CD Shop, Varšavska 13

Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a

Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

