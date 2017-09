Zagrebački adult-disoriented-rock-love/hate-core kvartet (The) Lesser Men ovoga petka s početkom u 21.30, održat će koncertnu promociju novog albuma nazvanog »Bedrooms«. Koncert se održava u atriju Teatra ITD u sklopu Ganz novi festivala.

Specijalni gost je kantautor Matija Habijanec poznat i kao The Marshmallow Notebooks.

(The) Lesser Men bavi se složenostima svakodnevnoga životnoga iskustva, stvarima koje prolaze neprimijećene zbog nepopustljivoga mlina i sile repetitivnosti. Bend pokušava upotrijebiti, pa čak i eksploatirati, standardne pop konvencije, neznatno distorzirane, s okom kamere kao supočiniteljem. Projekt o kojem je riječ planiran je kao eksperiment konvencionalne performativne akcije. Drugim riječima, bend preuzima tradicionalnu, ne i konvencionalnu, koncertnu formu, rock smjelost i stav. Uznemirujuća i neprobavljiva mehanika Svakodnevnice hrana je (The) Lesser Mena.

U muzičkom smislu, u kombinaciji s komponentom umjetničkoga videorada, (The) Lesser Men bave se političkim diskursom kroz retoriku eskapizma, zauzimajući tako beskrajne džepove neucrtanoga lingvističkoga prostora, koji se jednako brzo i otvaraju i zatvaraju. Muzička potraga postavljena je unutar sveosvajajuće, zapanjujuće gluposti popularne kulture u provincijalnim društvima kasnoga kapitalizma. To je, ustvari, razlog zašto (The) Lesser Men kao muzički kvartet ne nastanjuje duboko eksperimentalno, neucrtano audio i vizualno iskustvo nego je eksperimentalan dokle eksperimentalno ide.



Bend dolazi iz Zagreba, a osnovan je 2012. Čine ga Branko Skendžić (bubnjevi, udaraljke), Denis Brčić (bass gitara), Neven Svilar (gitara, vokal) i LesserManBasic (sintesajzer/klavijature, gitara, usna harmonika, vokal). Album Vacation Freeze izlazi 2014. (izdavač Noisy Night), (The) Better Girls EP 2015. (izdavač MyRoomRecords).

Album Bedrooms snimaju 2016., a 2017. potpisuju za Geenger Records / Ammonite Records izdavačke kuće, za koje će izdati Bedrooms točno na dan koncertne promocije.

