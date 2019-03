Američki indie rock velikani The National najavili su novi studijski album »I Am Easy To Find« koji će biti objavljen 17. svibnja pod okriljem izdavačke kuće 4AD.

Album je najavio singl »You Had Your Soul With You«, koji će ujedno biti i prva pjesma na albumu.



Na singlu »You Had Your Soul With You« se mogu čuti i vokali koje izvodi Gail Ann Dorsey, bivša dugogodišnja članica David Bowie benda. Uz nj, kao gostujući vokali se javljaju i Sharon Van Etten, Brooklyn Youth Chorus, Lisa Hannigan, Mina Tindle i drugi ženski vokali.

Album »I Am Easy To Find« pratit će i istoimeni film inspiriran muzikom s albuma. Film je režirao Mike Mills, a glavnu ulogu igra Alicia Vikander.



Prethodno The National izdanje »Sleep Well Beast« objavljeno je 2017. godine i nagrađeno je Grammyjem za najbolji alternativni album te godine. Novi album predstavlja logičan nastavak ovog izdanja kojim bend odlazi korak dalje u aranžmanima pjesama i samom pristupu skladanju.

