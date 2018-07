Ovih dana na Nacionalnom stadionu u Varšavi završila je velika europska turneja grupe The Rolling Stones.

Kako i doliči njima _ velika je po broju posjetitelja, oko milijun samo ovog ljeta, i cijenama ulaznica ili merchandise s njihovim obilježjima. Ulaznice su koštale od tisuću do osam tisuća kuna, ovisno o udaljenosti sektora od pozornice.

No Filter turneja započela je još prošle godine, 9. rujna u Hamburgu. Tada su u devet europskih zemalja izveli 14 koncerata koje je posjetilo osamsto tisuća ljudi. Nama najbliži koncert bio je u austrijskom Spielbergu pored Graza o čemu je Novi list pisao. Turneja je nastavljena ove godine na britanskom tlu. Započela je 17. svibnja u Dublinu nakon čega je odrađeno osam koncerata. Završetak turneje bio je na europskom tlu s pet koncerata: Berlin, Marseille, Stuttgart, Prag i Varšava. Nama svakako najpristupačniji koncert bio je u Pragu na koji je otišlo dosta hrvatskih fanova, zajedno s 80 tisuća ostalih.

Uživajući u nesvakidašnjem koncertu, samo nam je jedno pitanje prolazilo glavama: kakav je to fenomen Stonesa, kako to uspjevaju, toliko godina privlačiti tako veliku pozornosti i stalno biti u vrhu? Na sceni su od 1963., dakle punih 55 godina. Svaki predsjednik svijeta želi biti s njima u društvu.



Danas ih na koncertima kao nikoga, prati jako puno osoba treće dobi, dolaze ljudi na štakama da ih vide, djedovi dovode unuke, majke kćerke. Pored mene tineđericu Hildu je doveo otac s kompletnom obitelji, njih šestero doletjeli su iz Norveške, odsjeli u hotelu, usput upoznali Zlatni grad. Ispred mene su bila dva para mladenaca iz Azerbajdžana, odabrali su koncert za bračno putovanje, s boka grupa iz Litve, iza Mađari.

Ne da je cijela Europa bila prisutna, sreli smo i ljude iz Argentine kojima je teško pao nogometni poraz od nas. More je bikera koji su stigli na motorima. Ove su godine kao novitet uveli da umjesto ulaznice dobiješ narukvicu koja je povezana s tvojim bankovnim računom pa jedino s njom možeš osim ući u svoj sektor, kupovati piće, rekvizite, majice, čak i čaše iz kojih piješ.

Svu našu pozornost i oduševljenje privlači Mick Jagger. Iako ima 77 godina koje mu nitko ne bi dao, vitak, pokretljiv, izgleda kao u najboljim godinama, stalno u trku s jednog na drugi kraj pozornice pa pravo naprijed po stazi među publiku. Neprestalno poskakuje, pleše, pjeva i svira. Niti jedan tinejdžer danas ne bi mogao to izvesti. Tek toliko o godinama.

Pozornicom dominiraju četiri poput zgrada visoka video stupa. Repertoar pjesama na ovoj turneji sastojao se je od 19 uspješnica, koncerti su trajali dva sata i dvije minute. Tako su usklađeni s brojnim efektima. Započinju sa »Street Fighting Man«, zatim slijede »It’s only rock’n roll« i »Tumbuling Dice«. Nakon tih pjesama sljedećih nekoliko se mjenjaju od koncerta do koncerta. Među njima i publika glasanjem odabere jednu od nekoliko ponuđenih. Slijedi »Like a Rolling Stone« prije čijeg izvođenja Mick se požalio: »Bob Dylan više ne želi samnom razgovarati!« Nakon »Brown sugar« bend silazi sa scene i vraća se uskoro na bis. Slijede »Gimme shelter« i »Satisfaction«. Vatromet nagovješćuje kraj još jednom lijepom snu dok se borite s gužvom na putu do prevoza.

Komentari

komentara