Stanislav Grdaković i Darko Terlević, najpoznatiji po radu u bendu Morso, pokrenuli su novi bend nazvan The Siids.

Pa dečki, pojava The Siidsa pravo je malo iznenađenje. Barem širem krugu publike. Recite nam malo kako se uopće »rodila« ideja novog projekta?

DARKO: Nakon odlaska naše pjevačice Ivane neko vrijeme razmišljali smo ima li smisla tražiti joj zamjenu i odlučili se da ipak uzimamo pauzu dok se stvari ne iskristaliziraju. Morso je prije svega bend koji je stvaran na prijateljskim odnosima i zaista ga ne želimo na isforsirani način mijenjati. Morso će kad-tad opet stvarati glazbu samo što u ovom trenutku ne mogu reći kada i kakvu, ali se već sada radujem tome.

Kažete, inspiriralo vas je putovanje Australijom. Što ste tamo »pronašli«?

STANE: Pa želja je bila maknuti se prije svega od sredine i svakodnevne rutine u kojoj živimo. S obzirom da Darko i ja stvaramo glazbu zajedno još od srednje škole bilo je i vrijeme da nađemo neke nove prostore i iskustva koja će našu glazbu okrenuti u neki novi smjer i dati joj novu energiju. Upravo nam se to u Australiji i dogodilo. Krenuli smo naravno od noćnog života, klupske scene u Melbourneu i Sidneyju, ali i nevjerojatne prirode.

Ono što osjećamo

Što je istraživanje te velike i daleke zemlje promijenilo u pogledu na glazbu koju ste dotad i slušali, i stvarali?

STANE: Ako bilo što stvarate, makar i nesvjesno spajate sebe s onim što vas okružuje. Skice i neki osnovni oblici pjesama nastali su u Australiji, ali je sve skupa dovršeno u Darkovom studiju. Tako da mogu reći da je ovo što smo sada snimili ono je što zaista i osjećamo.

Inspirirani Australijom, ali želeći uzeti kreativni odmak od rada Morsa, pjesme ste odlučili stvarati na engleskom jeziku.

STANE:Stvari su na engleskom iz dva razloga: znajući da će autorski potpis sigurno biti neraskidiva poveznica s Morsom, engleski je u principu jednostavan način za napraviti konkretnu razliku u senzibilitetu Morsa i The Siidsa. Drugi je razlog da je glazbi koju radimo kao The Siids engleski prirodan i zapravo neodvojiv i sastavni dio zvuka.

Kako biste definirali žanr The Siidsa? I je li uopće zahvalno žanrovski određivati glazbu?

DARKO: Nikad nije zahvalno žanrovski određivati glazbu, pogotovo nama. Ali činjenica je da svaki glazbenik, odnosno umjetnik mora probati ukazati na publiku kojoj se obraća. U današnjem vremenu i načinu na koji se konzumira glazba neophodno je odrediti kojoj struji pripadate jer brzina objava i dostupnost glazbe gotovo da vam garantira da ostanete nezamijećeni ne odlučite li se za nešto.

U kratkoj biografiji ističete utjecaj bendova kao što su Editors, Phantogram, Twin Shadow, The Kills, EL VY, The Presets, M83, Depeche Mode…

DARKO: Da, to je nekakav uži odabir. Iako se žanrovski razlikuju, svi ti bendovi imaju zajedničku poveznicu. Spajaju grandioznost s intimnošću. Melodioznost i ritmičnost. Vizualni identitet im prati glazbeni. To su osnove popularne glazbe kakvoj težimo.

Potpuna kontrola

Kakve su prve reakcije na pjesme? Vjerujem da ste prije objave »potražili« mišljenje kolega i glazbenih istomišljenika. Što oni kažu, čiji vas se dojam najviše – dojmio?

STANE: Iskreno, prije objave nismo tražili nikakva mišljenja ni savjete. Ne zato što mislimo da smo jako pametni, nego zato što smo htjeli u potpunosti i neometano napraviti stvari točno onako kako želimo i mislimo da treba, ako bude dobro ili loše da sami odgovaramo za sve. Mišljenje ljudi koji su u glazbi, osobno zaista cijenim ali jedina prava kritika je publika i ljudi koji su neopterećeni svim tehnikalijama koje idu uz glazbu.

Skice za pjesme nastale su u Australiji, no dočim ste se vratili požurili ste u studio i snimili deset novih pjesama. Četri se mogu čuti na službenoj stranici benda. Kad će ostale vani?

STANE: Ostatak materijala već je u potpunosti snimljen te je ostao još samo mix. Na stranici možete vidjeti i video za najavni singl »Meaningless/Weightless«, a planiramo uskoro dovršiti još dva spota za koje smo već snimili kompletan materijal. Za razliku od prijašnje prakse u Morsu kada smo materijal snimali te ga tim tempom i objavljivali, sada smo se odlučili sve napraviti prije tako da imamo potpunu kontrolu nad tempom objavljivanja.

S kim ste surađivali, tko vam je pomogao u produkciji pjesama, gdje ste snimali? Kad će album izaći?

DARKO: Od prve ideje za bend, imali smo konkretnu viziju i produkciju zvuka kakvu smo željeli. Album smo u cijelosti snimili u mom studiju. Produkciju i miks osobno potpisujem, dok nam je mastering napravio naš frend Matej Zec u GIS studiju.

Zanimljivo je da ste paralelno s radom na glazbi, osmislili i takozvani vizualni identitet grupe? On odlično slijedi taj neki pomalo industro prizvuk pjesama.

STANE: Jednostavno nismo puno mozgali. Jedno je pratilo drugo. Prenijeli smo zvuk i emociju pjesme na sliku.

Vani je i spot u režiji starog frenda Kristijana Vučkovića. I spot prati vizualno ono što je priča The Siidsa. Koliko je važna ta vizualna komponenta za promociju benda?

DARKO: Smatramo da vizualna komponenta zatvara taj jedan krug općeg koncepta glazbe. Koliko god možda to ne htjeli priznati, ali svaki glazbenik odnosno umjetnik ima svoj osobni identitet koji kanalizira kroz zvuk i sliku. Surađujući godinama s Morsom, i poznavajući vizualni opus i senzibilitet Kristijana, bilo nam je prirodno rješenje za video suradnju. Nakon što je čuo pjesmu, našli smo se i dogovorili detalje. Nikad lakše.

Za sad bend činite samo vas dvojica. Kako će to izgledati na nastupima uživo? Vjerujem da ima frendova koji će vam se rado pridružiti na stageu?

STANE: Definitivno! Veselimo se dvojcu koji će u skoroj budućnosti s nama dijeliti stage. Odlučili smo neke svirke odrađivati samo nas dvojica, ali prava snaga i prezentacija The Siidsa bit će sigurno u bendovskom obliku.

Opušteno

Poznajete se već »100 godina«. U kojem ste bendu prvi put zajedno zasvirali?

DARKO: Bilo je to 1996 godine. Bend preko kojeg smo se upoznali zvao se Delusion, a ove godine proslavio bi 20 godina od svog prvog EP-a i live nastupa. U par trenutaka stvaranja pjesama za The Siids, osjetili smo baš tu neku Delusion vibru koju smo imali kao tinejdžeri.

Kako je izgleda kad zajedno stvarate glazbu?

DARKO: Vrlo zabavno i opušteno. Rekli bi – go with the flow. Ja krenem s nekim riffom na klaviru, gitari ili laptopu na koje Stane improvizira pjevanja i tekst te zajednički u kratkom roku oblikujemo pjesmu instrumentalno i vokalno. Za razliku od prijašnje prakse, odlučili smo ne mozgati nego se prepustiti instinktu i uživanju u glazbi što se mislim na materijalu itekako osjeti.

Što pojava Siidsa znači za fanove Morsa? Je li ta priča na čekanju da se Ivana vratili, ili je završena priča?

STANE: Priča nije nikada završena. Samo je stavljena na čekanje. Morso je zajednica prijatelja. Veza koja traje gotovo 20 godina. Tako da za ‘fake’ Morso nema trenutno nikakve potrebe. A sve fanove Morsa i one koji će tek postati fanovi benda The Siids, pozivamo da nam se pridruže na našim koncertima, na društvenim mrežama i podrže nas i uživaju u našem aktualnom radu.

Komentari

komentara