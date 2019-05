Najveći slovenski bend svih vremena i jedan od najuspješnijih bendova s prostora bivše države, veliki Laibach, vratio se u subotu nakon dugih devet godina u Rijeku – aktualnim programom »The Sound Of Music« oduševio je pun Pogon kulture i zaključio ovu koncertnu sezonu riječkog kluba.

Publika satkana kako od onih koji ih vjerno prate još od osnutka prije gotovo 40 godina u Trbovlju, tako i od onih nešto mlađih, svaku je izvedbu nagradila pljeskom i potvrdila da je devet godina izbivanja s riječkih pozornica ipak predugo razdoblje.

Korejska inspiracija

Kako su naglasili u nedavnom intervjuu za Novi list, u Rijeci se posebno sjećaju samostalnih koncerata u Dvorani Mladosti, te onog u Tvornici Torpeda, ali i festivalskog nastupa u Harteri. Pred riječkom su publikom zadnji put nastupili u tadašnjem u Stereo Klubu, u prosincu 2010. u sklopu turneje »Revisited Tour«. U stvaralaštvu ovog avangardnog kolektiva njegovi su riječki obožavatelji zadnji put mogli uživati prije nešto manje od godine dana kada je u Art-kinu Croatia održana riječka premijera glazbenog dokumentarca »Dan oslobođenja« koji prati Laibach na nastupu u Sjevernoj Koreji u kolovozu 2015. kojim je ovaj kultni sastav postao prvom rock grupom ikad koja je nastupila u toj zemlji.

Upravo je taj nastup inspiracija albuma »The Sound Of Music« temeljen na songovima iz popularnog istoimenog filma iz 1965. godine, a koje je Laibach izvodio prilikom nastupa u Sjevernoj Koreji.

Riječki koncert otvorili su s naslovnom »The Sound of Music«, uslijedile su »Climb Ev’ry Mountain«, »Do-Re-Mi«, »Edelweiss«, »My Favorite Things«, »Sixteen Going on Seventeen«, te »So Long, Farewell«, a prvi dio koncerta zaključen je s »Maria« čiji je tekst blago izmijenjen te se u ovoj verziji zove »Maria/Korea«, te s obradom tradicionalne korejske kompozicije »Arirang« koja se smatra neformalnom himnom te zemlje.

Uz prepoznatljiv mračan vokal frontmena Milana Frasa i eterični glas švedske pjevačice Marine Martensson, prearanžirane songove s originalnim tekstom u standardnoj Laibach maniri, pratili su dojmljivi vizuali korejske svakodnevice, te dječjeg zbora i pjevača Borisa Benka koji gostuje na albumu.

Mračan industrial zvuk

Nakon 15-minutne pauze i prvog, pomalo netipičnog, više artističkog dijela koncertnog programa, na pozornicu se vratio Laibach kakav su priželjkivali oni koji ga godinama prate i vole, mračan industrial zvuk praćen apokaliptičnim projekcijama, predvođen »crnim« Frasom. Drugi dio bio je posvećen gotovo 40-godišnjoj karijeri multimedijalne konceptualne jedinice pa su se na repertoaru između ostalih našle i »Krvava Gruda – Plodna Zemlja«, »Nova Akropola«, »Vier Personen«, ali i obrada »Sympathy for the Devil« Rolling Stonesa čiju je izvedbu pratila projekcija u kojoj se pojavljuju i Beatlesi.

Gotovo dvosatni koncert zaključili su bisom, a publika se razišla u nadi da idući Laibachov koncert neće čekati dugih devet godina. S obzirom da taj kultni slovenski bend iduće godine obilježava nemalih 40 godina djelovanja, bila bi to idealna prilika za slavljenički koncert u gradu na Rječini u kojem imaju zavidan broj vjernih fanova.

Komentari

komentara