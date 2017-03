Fantastična suradnja jedinstvenih The Bambi Molesters i multitalentiranog Chrisa Eckmana (The Walkabouts) – The Strange, stiže na Main Stage dvanaestog izdanja INmusic festivala!

Odlični The Bambi Molesters i multitalentirani Chris Eckman (lider legendarnih The Walkaboutsa) udružili su svoje kreativne snage davne 2004. godine, a rezultat te suradnje je po svim glazbenim kriterijima sjajan bend – The Strange.

Debitantski album benda, Nights of Forgotten Films, objavljen je u ljeto iste godine i odlično prihvaćen, a nakon desetogodišnje pauze i povratničkog nastupa u prosincu 2016. godine, The Strange se vraćaju u studio i rade na svojem drugom studijskom albumu.

The Bambi Molesters, osnovani 1995. godine, iznimno su talentirani surf-rock bend i ujedno jedan od najpriznatijih hrvatskih bendova na međunarodnoj sceni. U svojoj dugoj i bogatoj karijeri izdali su pet studijskih albuma – Dumb Loud Hollow Twang (1997), Intensity! (2009), Sonic Bullets: 13 from the Hip (2001), Dumb Loud Hollow Twang Deluxe (2003) i As the Dark Wave Swells (2013), a njihove pjesme često se “vrte” američkim i britanskim radio valovima – između ostalih, pjesma Chaotica s albuma Sonic Bullets: 13 from the Hip uvrštena je na soundtrack jedne od najpopularnijih američkih TV serija, Breaking Bad.

Chris Eckman jedan od najzaposlenijih glazbenika današnjice – multitalentirani je kantautor, skladatelj, producent, multiinstrumentalist i lider legendarnih Walkaoboutsa. Suosnivač je jedne od najuspješnijih world music izdavačkih kuća na svijetu, Glitterbeats Records, koja je objavila albume cijelog niza sjajnih world music glazbenika, između ostalih i sastava dobro poznatih hrvatskoj publici upravo po nastupima na INmusic festivalu – Tamikrest, Tinariwen, Orkesta Mendoza, Aziza Brahim, Bassekou Kouyate, Bombino i dr.

Fenomenalni The Strange na INmusic festivalu #12 pridružuju se već odličnom line-upu koji predvode Kings of Leon, Arcade Fire, Alt-J, Kasabian, Michael Kiwanuka, Flogging Molly, Darko Rundek, Slaves i mnogi drugi.

INmusic festival #12 održati će se od 19. do 21. lipnja 2017. godine na zagrebačkom Jarunu.

Festivalske ulaznice dostupne su po cijeni od samo 399 kn do 17. ožujka 2017. godine, u svim poslovnicama OTP banke, Dirty Old Shopu u Zagrebu (Tratinska 18) i putem službenog festivalskog webshopa.

Sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 200 kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa također do 17. ožujka.

