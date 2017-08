The Strange, bend ili side projekt sisačke grupe The Bambi Molesters i Chrisa Eckmana, nekadašnjeg lidera The Walkaboutsa, alternativnog benda 90-ih godina iz Seattlea, nakon pauze duže od jednog desetljeća ponovno ušli u studio kako bi snimili materijale za nadolazeći studijski album.

The Strange materijal za drugi studijski album, čiji datumu izlaska još nije objavljen, snimaju u Pragu u Sono studiju, u društvu starog im suradnika Philla Browna, renomiranog audio inženjera čiji je rad zabilježen u pjesmama grupa i izvođača poput Led Zeppelina, Davida Bowieja, Dido, Roxy Music, Talk Talk, Boba Marleyja, Cata Stevensa….

Phill Brown i The Strange surađivali su i 2004. godine na njihovom prvom albumu ‘Nights Of Forgotten Films’.

Osim spomenutog albuma, The Strange su objavili i EP materijal naslovljen ‘Comin’ Undone’, nakon čega su otišli u dugu hibernaciju i posvetili se svojim projektima, The Bambi Molestes su u međuvremenu objavili izvrsnu ploču ‘As the Dark Wave Swells’ te live izdanje ‘A Night in Zagreb’

U slučaja oba albuma grupe The Strange riječ je o potpuno vokalnim albumima, za razliku od albuma koje snima The Bambi Molesters, regionalno, a i puno šire, najpoznatija hrvatska instrumentalna rock grupa.

Nadolazeći album producirat će Antonio Gramantieri.

Nakon izdanja ‘Comin’ Undone’ činilo se da su The Strange stvar daleke glazbene prošlosti, sve do prosinca 2016. godine kada su održali povratnički, božićni koncert u Zagrebu, nakon kojeg su pozvani da su srpnju ove godine nastupe na INmusic festivalu. Oba koncerta publika, kritika i fanovi The Strangea dočekali su raširenih ruku sa znakom dobrodošlice.

Novi album grupe the The Strange je projekt kojim je Dancing Bear Publishing pobijedio na natječaju »Internacional« Hrvatskog društva skladatelja kojem je cilj promovirati domaću glazbu na internacionalnom teritoriju.

Komentari

komentara