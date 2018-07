Četrnaest godina nakon što su objavili debi album »Nights Of Forgotten Films«, koji je u međuvremenu dosegnuo kultni status, The Strange se napokon javljaju s novim singlom i najavom izlaska drugog albuma.

»Last Summer Song« danas je premijerno predstavljen na radio postajama, YouTube kanalu kao official lyrics video, te na Deezeru, ali i svim ostalim digitalnim platformama diljem svijeta.

»Last Summer Song« precizno predstavlja ono što očekujemo od The Strangea – lijepo, melodično, s bogatim razgranatim duhačima, atmosferično i sa željom da nakon jednog slušanja stišćeš gumb repeat. Izlazak albuma ‘Echo Chamber’ s nestrpljenjem očekujemo u petak 28. rujna, stoji u najavi izdavača Dancing Bear.

Za one kojima je možda ranije promaklo, The Strange su prvobitno nastali kao projekt surf-rock benda The Bambi Molesters i Chrisa Eckmana lidera gothic-americana sastava The Walkabouts. Debitantski istup imali su 2004. godine albumom »Nights of Forgotten Films« koji je izmiješao instrumentalnu surf glazbu s pomalo mračnim vokalom te postao sjajno djelo americane.

Deset pjesama, koliko ih ukupno čini album »Echo Chamber«, snimano je u Pragu u Sono studiju. Album je producirao Antonio Gramentieri (Don Antonio), a snimatelj je bio legendarni Phill Brown čije se ime nalazi otisnuto na omotnicama albuma izvođača kao što su Bob Marley, Dido, Cat Stevens ili na onima grupa Led Zeppelin, Roxy Music, Talk Talk…

Album nije prva suradnja tog proslavljenog audio inženjera i The Strangea jer taj je isti tim djelovao i 2004. godina na njihovom debi albumu, i to prilično uspješno.

Uloga gostiju na ovom albumu dodijeljene su sjajnoj autorici Ireni Žilić te Praškoj filharmoniji čije su izvedbe nadolazećem izdanju podarile još malo čarolije i osjećaja uljuljkanosti u glazbenu magiju koju The Strange planiraju uskoro isporučiti na svom drugom albumu.

Nakon uspješnog debija, The Strange su se javili još jednom – kada su objavili EP »Comin Undone« te nakon toga zaronili u četrnaestogodišnju hibernaciju. The Strange danas djeluje u nešto proširenoj postavi u kojoj su, uz Chrisa Eckmana, članovi bendova The Bambi Molesters, My Buddy Moose, te brass sekcija koju čine trubač Andrej Jakuš i saksofonist Ozren Žnidarić.

Cijela priča oko The Strangea zaokružena je jednim važnim momentom – »Echo Chamber« album je projekt kojime je nakladnička kuća Dancing Bear Publishing osvojila nagradu na natječaju Internacional Hrvatskog društva skladatelja. Cilj pobjede bio je vrhunskim glazbenim izdanjem promovirati domaću glazbu na internacionalnom teritoriju.

