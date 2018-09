Trinaest godina od objave posljednjeg studijskog izdanja, hvaljenog albuma »Nights of Forgotten Films« te godinu i pol od posljednjeg live pojavljivanja, grupa The Strange nastupit će u četvrtak 13. prosinca u Tvornici kulture, gdje će promovirati novi album »Echo Chamber«.

Indie rock, americana, garage rock, baroque pop i alter-country samo su neke od alternativnih pop/rock žanrova koje se provlače kroz 10 pjesama koliko će ih biti uvršteno na CD & LP »Echo Chamber«. The Strange danas čine Chris Eckman te članovi bendova The Bambi Molesters i My Buddy Moose.

Precizno zaokružen, filmski atmosferičan, s povremenim dozivanjem Leeja Hazlewooda, Scotta Walkera, Van Dyke Parksa, Burta Bacharacha i Toma Waitsa u sjećanje, dodatnu energiju »Echo Chamberu« dale su i lijepe gitarske melodije, bogato razgranana brass sekcija, te topla produkcija Antonija Gramentierija koji trenutno slovi za jednog od najcjenjenijih producenata i gitarista talijanske mlađe generacije.

»Echo Chamber« snimao je i miksao Phill Brown, koji je u više od 30 godina karijere radio s imenima kao što su Talk Talk, Dido, Robert Plant, Roxy Music, Bob Marley…

Uz najavu koncerta, The Strange su nakon pilot singla »Last Summer Song«, za drugi singl izabrali nježnu, nešto sporiju, lijepu i elegantnu pjesmu »Killin’ Time«.

Ulaznice u pretprodaji iznose 70 kuna, dok će na dan koncerta za ulaz trebati izdvojiti 90 kuna. Mogu se kupiti u DancingBear CDshopu, na blagajni Tvornice kulture te u sustavu www.entrio.hr.

Komentari

komentara