The Strange se posljednjih nekoliko dana nalaze u Pragu u Sono studiju gdje snimaju novi album.

U srijedu navečer na svoj tek otvoreni fan page na Facebooku objavili su i video u kojem možemo čuti kako zvuči i u kojem smjeru ide novi materijal.

Društvo im prave talijanski producent i lider benda Sacri Cuori Antonio Gramantieri te snimatelj zvuka Phill Brown.

Što Lada, Chris, Dalibor, Hrvoje i Luka rade u studiju pratite na www.facebook.com/The-Strange-1656160821083010/.

The Strange je bend ili side projekt grupe The Bambi Molesters i Chrisa Eckmana (nekadašnjeg lidera The Walkaboutsa, jednog od najelegantnijih alternativnih bendova 90-ih godina koji iako geografski potječe iz Seattlea, kojeg je u glazbenu orbitu lansirala legendarna etikete Sub Pop, legendarnog desetljeća, s tadašnjom grunge senzacijom nije imala gotovo ništa. Njihov imidž bio je mračan, zlovoljan i profinjen, a glazbeni stil uronjen u pripovjedački stil obojan mističnom filmskom glazbom), su u subotu 19. kolovoza nakon pauze duže od jednog desetljeća ponovno ušli u studio kako bi snimili materijale za nadolazeći studijski album.

The Strange materijal za drugi studijski album snimaju u Pragu u Sono studiju, u društvu starog im suradnika Philla Browna. Phill Brown renomirano je ime među svjetskim audio inženjerima, a njegov je rad zabilježen u zvukovima pjesama grupa i izvođača poput Led Zeppelina, Davida Bowieja, Dido, Roxy Music, Talk Talk, Boba Marleyja, Cata Stevensa…

Phill Brown i The Strange surađivali su 2004. godine na njihovom prvom albumu ‘Nights Of Forgotten Films’

