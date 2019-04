Dugo je godina prošlo otkad su The Strange, zanimljiva internacionalna kolaboracija sisačkih surf rockera The Bambi Molesters i frontmena kultnih The Walkabouts Chrisa Eckmana, snimili „Nights of Forgotten Films“, album koji je odjekivao snažno i izvan granica ove naše male rock scene. Predugo.

Valjda je moralo proći 15 godina, rasformirati se i Molestersi i Walkaboutsi da bi se staro društvo zatvorilo u praški studio i snimilo deset novih stvari. Isplatilo se čekati, „Echo Chamber“ je sjajna niska glazbenog biserja zasluženo dočekana superlativima domaće kritike i stranih žanrovski određenih glasila.

U svakom slučaju, dobar razlog da se u kišnoj noći provjeri kako stvari s The Strange uživo stoje 2019. godine, pogotovo što su sada za žive nastupe pojačani svježom krvi iz riječkih americana prvaka My Buddy Moose.

Vjerojatno po riječkoj vezi, zanimljivu koncertnu večer otvorili su White On White, debitanti o kojima se isplati potrošiti koju riječ više. Njihov frontmen Marko Rogić neobičan je svat; ugledni riječki odvjetnik koji se kasno uhvatio pisanja pjesama i gitare iz terapijskih razloga nakon smrti bliskih mu osoba. Ima potreban kantautorski gard, ima talent za dobru melodiju, ima karizmu i onako tanak i minimalistički obučen oprečan je u pojavnosti uobičajenoj predodžbi o ljudima iz branše. U tom smislu djeluje iskreno, nekako je lakše vjerovati bogatom advokatu koji zrači i izgleda kao asket. Gladni asket.

Svakako mu ne odmaže i to što iza sebe ima bend sposoban pretvoriti tonove u emocije. Posebno se to tiče gitarista Darka Terlevića čija vještina nije tek tehničke prirode, jer, ima u njegovom sviranju unikatne „estetike“ koja priziva veličine tipa Radioheadovog Jonnya Greenwooda (il)i Nelsa Clinea iz Wilca. On pjesme ispunjene Rogićevom vokalnom melankolijom i sanjivim melodijama diže na višu razinu. Da zaključimo, White On White su na prvom nastupu s druge strane Tuhobića izgledali vrlo uvjerljivo. Šteta što pjevaju na univerzalnom glazbenom jeziku, engleskom, što zapravo može biti hendikep na domaćoj sceni, osim ako vam za mikrofonom nije, recimo… Chris Eckman.

Chris Eckman ne izgleda na prvi pogled baš druželjubivo, ali praksa sugerira nešto drugo. Čovjek je rođen za suradnje i ne mari previše na granice i jezične barijere. Radi s glazbenicima od Norveške do Malija i suradnja s Bambi Molestersima se savršeno uklapa u tu priču.

Čudi samo što nije češća s obzirom da je Eckman svoj Seattle poodavno zamijenio Ljubljanom. Sinoć je na pozornicu ugodno popunjenog Vintage Industrial Bara izašao vidno raspoložen i oran za još jedan nastup pred zagrebačkom publikom.

Bilo je određenih nedoumica kako će „novi“ The Strange zvučati s obzirom na bitne personalne promjene i činjenicu da je od instrumentalne kičme benda preživio jedino gitarist Bambi Molestersa Dalibor Pavičić. Briga je bila izlišna, kompletna postava My Buddy Moose koja i inače slovi kao jedna od svirački najkompetentnijih na hrvatskoj sceni, održavala je Eckmanovo dobro raspoloženje i kurila ga na dodatni angažman i razvlačila lica u publici u osmijehe odobravanja.

Iako friški album album postavlja izazovnije aranžerske zadatke, „novi“ mnogoljudni The Strange savladao ih je elegantno i fluidno. Čak osam ljudi na pozornici zvučalo je onako lijepo muzikalno i lepršavo, kao dobro podmazan stroj. Obilato obogaćivanje zvuka benda s trubom i saksofonom dodaje novu dimenziju u sveukupnom pozitivnom dojmu, dapače, pomiče i šareni žanrovski live izričaj.

Nekad je to bio vrhunski, ali linearni spoj surf-rock estetike Bambi Molestersa i – kako to neki vole nazivati – gothic americana provenijencije Chrisa Eckmana, danas će The Strange zagaziti u prašinu pomjerenog tex-mexa s Calexicom na pameti, ali odzvanjati i zvucima indie rock korijena kojih My Buddy Moose imaju negdje u sebi.

The Strange su u svakom slučaju potvrdili status „premium“ hrvatskog glazbenog izvoznog proizvoda i možda važnije, izgledali su i zvučali poletno i svježe, kao da su na novom početku. Sudeći po svirci u Vintageu, na dobrom početku.

