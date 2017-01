Hrvatsko društvo skladatelja (HDS) poduprijet će sa 150 tisuća kuna objavljivanje i distribuciju zajedničkog albuma na engleskom jeziku grupe The Strange, na kojemu će u studiju po drugi put udružiti snage Bambi Molesters i Chris Eckman, doznaje se u utorak iz HDS-a. Projekt Projekt Dancing Bear Publishinga, namijenjen europskom i svjetskom tržištu, odabran je na natječaju Internacional HDS-a.

Stručno povjerenstvo je zaključilo da taj projekt u najvećoj mjeri zadovoljava propozicijama natječaja, te da umjetničkim i visoko profesionalno predstavljenim već snimljenim materijalom ima najviše potencijala predstaviti hrvatsku glazbu na međunarodnoj sceni te ostvariti promociju i prepoznatljivost Hrvatske, njezine kulture, glazbe i identiteta, objavljeno je na internet stranicama HDS-a.

Vrsni muzičari

Hrvatska instrumentalna rock grupa Bambi Molesters, su već duže prisutni na međunarodnoj glazbenoj sceni, često sviraju u inozemstvu, a njihove albume distribuirali su i strani izdavači poput Warner Musica. Pjesme su im plasirane i u inozemne filmove i serije, pa čak i u megapopularnoj »The Breaking Bad«, a voditelj benda Dalibor Pavičić aktualni je dobitnik nagrade HDS-a Milivoj Körbler za autorsko stvaralaštvo u području popularne glazbe.



Chris Eckman je kantautor, multiinstrumentalist, skladatelj, producent i osnivač izdavačke kuće koja je dvije godine za redom dobila World Music Expo (WOMEX), nagradu za najbolju etiketu. Nekadašnji skladatelj i pjevač Walkaboutsa danas je jedan od najzaposlenijih glazbenika. Snimatelj albuma će biti Phil Brown, producenti Phil Brown i Chris Eckman, izdavač Dancing Bear uz inozemnu distribuciju Glitterhouse Records, a nakladnik Dancing Bear Publishing.

Šest prijava

Cilj natječaja HDS-a je povećati konkurentnost glazbenih djela i produkcije hrvatskih autora u međunarodnom i globalnom kontekstu, podupire se glazbeno stvaralaštvo svih žanrova. Novi projekt The Strangea odabran je između šest prijava. Na prvom natječaju 2012. bio je odabran projekt Zlatana Stipišića Gibonnija »20th Century Man«, a godinu dana kasnije potporu je dobila Tamara Obrovac za objavljivanje albuma »Ulika revival« i »Canto amoroso«, te međunarodnu koncertnu promociju. U 2014. nagrada je dodijeljena u nepotpunom iznosu Zoranu Šćekiću za projekt »Music for piano in five limit Just intonation«, dok je prošle godine stručna komisija odlučila da neće dodijeliti nagradu jer niti jedna prijava nije zadovoljila kriterije.

