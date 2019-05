Distune promotion i HKD u Rijeku dovode britanski The Tiger Lillies koji će u prostoru Hrvatskog kulturnog doma nastupiti 9. studenoga 2019.

Kako se navodi u najavi, “ovaj jedinstveni “anarhični Brechtov ulični operni trio” obilazi svijet svirajući pjesme o “svemu što ne uključuje lijepe plavokose djevojke i dječake koji trče na livadi” kako bi citirali svog osnivača Martyn Jacquesa.

Preko 30 službenih izdanja, bezbroj turneja praktički po svim kontinetnima, pjesme korištene za kazalište, ali i za film, brojne nagrade, sve je to dio opusa jedinstvenih Tiger Lillies!

Premijerno u Rijeku dolaze predstaviti svoje zadnje izdanje “Devil’s Fairground” a sve začinjeno 30 godišnjicom benda! Glazba koju stvaraju mješavina je prijeratnog berlinskog kabarea, anarhične opere i ciganske glazbe, odražavajući glasove Bertolta Brechta i Jacquesa Brela.Njihove pjesme pokrivaju sve mračne aspekte života, od prostitucije i ovisnosti o drogama do nasilja i očaja, uvijek prožete dodirom iskrivljenog humora i oštrom ironijom.”

Ulaznice su već u prodaji i mogu se naći u Dallas music shop Rijeka te putem sustava Mojekarte.hr, po cijenama:

balkon – 105,00kn do 8.11. /125,00kn na dan

parter – 105,00kn do 30.6. / 125,00kn od 1.7. do 8.11. /155,00 kn na dan

