U sklopu jubilarne 30. godišnjice rada na svoj premijerni dolazak u Rijeku stižu jedinstveni The Tiger Lillies.

Nastup u organizaciji Distune Promotiona zakazan je za subotu 9. studenog u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku.

Nastali su 1989. godine i kako desetljeća prolaze, njihov zvuk ostaje jedno od najjedinstvenijih i najoriginalnijih stvari na koje se može naići. Martyn Jacques, predvodnik benda, tekstopisac i osnivač, proveo je većinu svojih dvadesetih godina u stanu iznad bordela u londonskom Sohou, provirivši kroz prozor kroz zujanje niskog života. Trebalo mu je dobrih deset godina da taj čudni svijet pretvori u umjetnost, dok je trenirao kao pjevač i tekstopisac. Godine 1989. dobio je prvu harmoniku i Tiger Lillies je mogao započeti s radom.

Odmah su se isticali zbog svog posebnog zvuka i stila, nastupajući od londonskih pubova do kazališta Piccadilly, od klupica do sydneyske operne kuće. U neke od najvažnijih događaja u njihovoj karijeri svakako spada nagrada Olivier koju su osvojili za kultni mjuzikl »Shockheaded Peter« i nominacija za američku glazbenu nagradu Grammy za album »The Gorey End«.

Svijet Tiger Lilliesa je taman, osebujan i raznolik, s trenucima duboke tuge, okrutnog crnog humora i neizmjerne ljepote. Ova jedinstvena turneja »Anarchic Brechtian Street Opera Trio« u svijetu svira pjesme o »svemu što ne uključuje lijepe plavokose djevojke i dječake koji trče na livadi«. Stoga njihove pjesme pokrivaju sve mračne aspekte života, od prostitucije i ovisnosti o drogama do nasilja i očaja.

Jedini nastup u Hrvatskoj u sklopu ove turneje, povod je za kratki razgovor s Martynom Jacquesom.



Dobar provod

U Rijeku dolazite prvi put, i to baš u godini kad obilježavate 30 godina rada?

– Da, prvi put dolazimo u Rijeku, točno 30 godina nakon što smo započeli s radom.



Iako ste u Rijeci prvi put, hrvatska publika vas već dobro poznaje. Kakva su vaša iskustva, kakvi su dojmovi s prijašnjih hrvatskih nastupa?

– Uvijek se dobro provodimo kada nastupamo u Hrvatskoj.



Dolazite u sklopu turneje »Anarchic Brechtian Street Opera Trio«. Kažete da u sklopu tih nastupa izvodite pjesme o »svemu što ne uključuje lijepe plavokose djevojke i dječake koji trče na livadi«?

– Da, pop glazba je za plavokose djevojke i dečke koji trče po livadi. Mi pjevamo o prljavim stvarima.



Na turneji predstavljate i aktualni album »The Devil’s Fairground«?

– Istina, izvodit ćemo nekoliko pjesama s aktualnog albuma »The Devil’s Fairground« zajedno s pjesmama s našeg nadolazećeg albuma koji je u pripremi – »Songs of the Gutter«.



Kumovi alt-cabareta

Iznimno ste aktivni, godišnje u prosjeku imate 200 nastupa, a iza vas je i više od 30 albuma?

– Pa, svi moramo nekako zaraditi za život, naš način je na to učinimo nastupanje i više od 200 puta godišnje.



Zovu vas i kumovima alt-cabareta i jednim od najavangardnijih bendova na svijetu? Vaša je glazba jedinstvena mješavina prijeratnog berlinskog kabarea, anarhične opere i ciganske glazbe?

– Upravo tako, naša je glazba jedinstveni spoj predratne berlinske kabaretske anarhične opere i ciganske glazbe.



Vaš pristup je multidisciplinaran: sudjelovali ste na brojnim izložbama diljem svijeta, surađujući s umjetnicima iz svih disciplina: od cirkuskih izvođača do šekspirijanskih glumaca, eksperimentalnih plesača do avangardnih fotografa i burlesknih lutkara do ansambala klasične glazbe?

– I to je točno. Multidisciplinarni smo, nastupali smo, radili i surađivali sa svim vrstama umjetnika, umjetnošću uopće.



Nikad se niste bojali progovoriti o mračnim aspektima života?

– Ne, nikad se nisam bojao razgovarati o mračnim aspektima svog života, srećom neki ljudi su izgleda zainteresirani za njih.



Crni humor

Umjetnost mora biti refleksija stvarnog života?

– Da, umjetnost treba biti odraz stvarnog života, ali što je stvarni život? Za jednu osobu stvarni život može biti radosno i sretno iskustvo, za drugu može biti jadno i depresivno, tako da umjetnik svojim činom odražava stvarni život, ali sve ovisi o njegovom stajalištu i položaju.



Može li umjetnost danas šokirati kao što je to nekad činila? Ili je publika navikla na »šokove« pa je više ništa ne može iznenaditi?

– O da, vrlo je lako zapravo šokirati ovih dana, sve je gore po tom pitanju, nije bolje. Mi smo redovito zabranjeni na Facebooku jer ljude šokira i vrijeđa sve više i više stvari.



Je li crni humor najbolji lijek za sve današnje »bolesti«?

– Sviđa mi se crni humor, to je dobar način »napada« na stvari s osmijehom na licu, pokušavajući biti pomalo optimističan, a ne samo biti jadan i neugodan.



Osnovani se 1989. godine. Što vam je tada bilo na pameti? Kakvu ste umjetnost htjeli stvarati i što se htjeli poručiti publici i svijetu? Trideset godina kasnije, koliko ste se promijenili, koliko se promijenio svijet oko nas, a koliko umjetnost kao takva?

– Bilo je to davno, i puno sam se promijenio, uostalom kao i svi ostali u tih 30 godina. Nekad sam dosta pio pa se i ne mogu svega sjetiti, žao mi je.



Što biste poručili mladim umjetnicima?

– Pozdrav mladim umjetnicima! Možda bi trebali razmisliti o poslu bankara ili frizera, što je vjerojatno sigurnija varijanta zanimanja. Zapravo, možda biste trebali biti frizer, a ne raditi u banci…

