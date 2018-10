Tko čeka taj i dočeka. Krilatica koja se može primjeniti na bend The Strange. Riječka koncertna promocija albuma »Echo Chamber« dogodit će se 23. veljače 2019. u Pogonu kulture, u sklopu programa Disutne vam predstavlja.

Naime, punih trinaest godina vjerna publika, ali i glazbena kritika čekala je novo izdanje nakon hvaljenog albuma »Nights of Forgotten Films«. Svojevrsna supergrupa predvođena Chrisom Eckmanom ovih dana objavila je novo studijsko izdanje »Echo Chamber« kojeg će i predstaviti riječkoj publici.

Indie rock, americana, garage rock, baroque pop i alter-country samo su neke od alternativnih pop/rock žanrova koje se provlače kroz novi album. The Strange danas čine Chris Eckman te članovi bendova The Bambi Molesters i My Buddy Moose.

Precizno zaokružen, filmski atmosferičan, s povremenim dozivanjem Leeja Hazlewooda, Scotta Walkera, Van Dyke Parksa, Burta Bacharacha i Toma Waitsa u sjećanje, dodatnu energiju »Echo Chamberu« dale su i lijepe gitarske melodije, bogato razgranana brass sekcija, te topla produkcija Antonija Gramentierija koji trenutno slovi za jednog od najcjenjenijih producenata i gitarista talijanske mlađe generacije.

»Echo Chamber« snimao je i miksao Phill Brown, koji je u preko 30 godina karijere radio s imenima kao što su Talk Talk, Dido, Robert Plant, Roxy Music, Bob Marley…

Ulaznice po cijeni od 55 kuna dostupne su do 31. prosinca, s prvim danima 2019. cijena se penje na 65 kuna i traje sve do dana koncerta kad će biti potrebno izdvojiti 80 kuna. Prodajna mjesta: Dallas music shop Rijeka, Croatia records Rijeka i sustav Entrio.

Komentari

komentara