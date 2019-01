Jonathan, indie rock bend iz Rijeke te splitski hip hop Bach Vojko V zvijezde su nominacija prvog izdanja nagrade Rock&Off s četiri nominacije, a slijedi ih reper Edo Maajka s tri nominacije u devet kategorija za koje su glasali novinari.

Rokerske snage brane Goran Bare & Majke i The Strange s dvije nominacije koliko imaju i pop bend Mangroove, elektro pop bend NipplePeople te multižanrovski Chui, objavljeno je danas u zagrebačkoj Tvornici kulture gdje su predstavljeni nominirani izvođači u devet kategorija prvog izdanja nezavisne glazbene nagrade Rock&Off.

Nedavno pokrenuta nezavisna glazbena novinarska nagrada Rock&Off ujedinila je hrvatsku glazbenu scenu okupivši na jednom mjestu sve njene dionike, od onih koji scenu stvaraju do onih koji je prate i podržavaju.

Čak 64 novinara i medijskih djelatnika iz 40 različitih vrsta medija koji već niz godina sustavno prate i usmjeravaju domaću glazbu u dva kruga, odabrali su najbolje glazbenike u Hrvatskoj ove godine u sljedećim kategorijama: Album godine, Pjesma godine, Veliki prasak, Koncertni izvođač, te izvođači godine u žanrovskim kategorijama Rock&Off, Pop&Off, Rap&Off, Elektro&Off te Jazz&Off, koji su albumom (LP/EP), pjesmom ili koncertnim nastupom značajno obilježili hrvatsku glazbenu scenu unutar izbornog razdoblja od 1. prosinca 2017. do 30. studenog 2018.

Za album godine nominirani su Edo Maajka »Put u plus«, Goran Bare & Majke »Nuspojave«, Jonathan »To Hold«, The Strange »Echo Chamber«, Vojko V »Vojko«.

Za pjesmu godine nominirani su Elemental »Nešto glasno«, Jonathan »I Never Meant To Be There«, Mangroove »Laka sam«, Valentino Bošković i TBF »Adio, trafikonte!« i Vojko V »Kako to«.



U kategoriji Veliki prasak nominirani su Kensington Lima, Ogenj i Rezerve, a u kategoriji koncertni izvođač godine Chui, Edo Maajka, Jonathan, NipplePeople i Vojko V.

U kategoriji Rock&Off nominacije imaju Goran Bare & Majke, Jonathan i The Strange, u kategoriji Pop&Off Boris Štok, Detour i Mangroove, u Rap&Off Edo Maajka, Kandžija i Vojko V. U kategoriji Elektro&Off nominirani su ABOP, NipplePeople i SUN U, a u Jazz&Off Chui, Matija Dedić i Mimika Orchestra.



Za nagradu publike bore se Chui, Edo Maajka, Elemental, Goran Bare & Majke, Jonathan, Kensington Lima, Mangroove, NipplePeople, Ogenj, Rezerve, The Strange, Valentino Bošković i TBF, te Vojko V.

“Prijedlozi i nominacije novinara pokazali su koliko raznovrsnu i kvalitetnu scenu imamo, i posebno nam je drago zbog toga jer smo time dobili potvrdu da je ovakav tip nagrade bio potreban. Osim toga na web stranicama Rock&Offa naveli smo i sve bendove koji su imali po minimalno tri nominacije od strane žirija u kategoriji „Special Mention”. Popis tih 140 bendova s linkovima na njihove društvene mreže, dovoljno govori koliko nam je scena raznovrsna i bogata, te kako naš novinarski žiri pažljivo prati sve zanimljivosti i novitete na sceni, naveo je Krešimir Blažević direktor nagrade.

Iako su pobjednici u devet kategorija, koje ćemo saznati 31. siječnja na završnoj dodjeli u zagrebačkoj Tvornici kulture odabrani, za kategoriju „Nagrada publike” se može glasati na Iskonovoj platformi od 15. do 30. siječnja 2019. godine na linku www.iskon.hr .

