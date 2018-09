Mladi britanski kantautor Tom Odell nastupit će u zagrebačkoj Tvornici kulture u nedjelju, 10. veljače 2019.



Izuzetno talentirani kompozitor i tekstopisac svoje prve korake ponajviše treba posvetiti Lily Allen, poznatoj britanskoj glazbenici i šefici Columbijinog labela In The Name Of koja je toliko bila očarana Tomovom energijom da ga je odmah potpisala. Debitantski EP «Songs From Another Love» uključivao je megahit i prvi singl «Another Love» koji ga je momentalno katapultirao među najjača mlada otočka imena.

Već u svojoj prvoj sezoni Tom Odell je ulovio laskavu titulu na dodjeli BRITs’ Critics’ Choice Award, BBC ga je uvrstio među top 15 autora koji su «BBC Sound Of 2013», a televizijski debi odradio je u emisiji slavnog Joolsa Hollanda. Prvi duži materijal, album «Long Way Down» iz 2013. odmah je uhvatio prvo mjesto britanske top liste albuma, da bi 2014. Tom zaslužio i prestižnu Ivor Novello nagradu koja se dodjeljuje skladateljima i autorima tekstova.

Glazba Toma Odella utjecaje vuče od slavnih imena kao što su Elton John, David Bowie, Jeff Buckley ili Bruce Springsteen, a sam priznaje da je fan izvođača poput Cat Power, Jamesa Blakea, Blura i Arcade Firea. Treći studijski album, «Jubilee Road» bit će objavljen 26. listopada, a već su ga najavila tri singla – «Jubilee Road», «If You Wanna Love Somebody» i duet s Alice Merton, «Half As Good As You». Premijerni dolazak u Hrvatsku planiran je za nedjelju, 10. veljače kada će nastupiti u Tvornici kulture.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 130 kuna do 30. rujna, 150 kuna do 9. veljače te 180 kuna na sam dan koncerta. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online www.eventim.hr.

