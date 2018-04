U svibnju stiže vjerojatno najočekivanije diskografsko izdanje godine – s novim studijskim albumom vraćaju se Arctic Monkeys.

Album je naslovljen “Tranquility Base Hotel & Casino”, a izaći će 11. svibnja.’ Producirali su ga James Ford i Alex Turner, a sniman je u Los Angelesu, Parizu i Londonu.

Prvo je to njihovo izdanje od 2013. godine i nezaboravnog albuma “AM”. Iz benda najavljuju kako nastavljaju istraživati nove glazbene teritorije.

POPIS PJESAMA

1. Star Treatment

2. One Point Perspective

3. American Sports

4. Tranquility Base Hotel & Casino

5. Golden Trunks

6. Four Out Of Five

7. The World’s First Ever Monster Truck Front Flip

8. Science Fiction

9. She Looks Like Fun

10. Batphone

11. The Ultracheese

