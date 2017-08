Chicago Reader tvrdi da je Oozing Wound najbolji metal bend hladnog grada Chicaga u 2017., te su stoga organizatori koncerta odlučili dovesti ih u Močvaru.

Oozing Wound su Zack Well (gitara, vokal), Kevin Cribbin (bass) i Casey Marnocha (bubnjevi), sviraju još od 2011., iza sebe imaju tri studijska albuma Retrash (2013.), Earth Suck (2014.) i Whatever Forever u izdanju Thrill Jockey Records, obožavaju minimalnu mutaciju zvuka uz thrash metal i u Močvaru dolaze u sklopu toura “Hounding for a Hit”.

Drito s festivala diljem Europe u vrelu Močvaru na gigčinu!

Početak koncerta najavljen je za 22 sata.

Komentari

komentara