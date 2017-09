Nakon rasprodanog koncerta kojeg su The Residents održali u Močvari početkom 2016. godine, kultni pioniri američke avangardne scene vraćaju se u Zagreb.

Na turneji koja nosi naslov “In Between Dreams” The Residents će u novoj, proširenoj postavi (koja uključuje i bubnjara) promovirati recentne materijale objavljene na novom albumu “The Ghost Of Hope”, kao i izbor iz vlastitog glazbenog kataloga koji uključuje preko 500 (!) pjesama. Osim novih glazbenih i vizualnih materijala posebnost koncerta svakako se ogleda u činjenici da će biti sjedeći i u fantastičnom ambijentu bivše industrijske dvorane Pogona Jedinstvo te će na taj način sam doživljaj koncerta biti još unikatniji.

The Residents su sigurno najpoznatiji nepoznati bend na svijetu. Glazbeno-umjetnički kolektiv koji više od 45 godina oduševljava fanove širom svijeta – ali i dalje nitko ne zna tko su zapravo The Residents i tko se krije ispod maski pod kojima nastupaju. Čak i ako niste sigurni o kome se radi – njihov zaštitni identitet po kome ih je zapamtio svijet – “eyeball” maske i crna odijela, sigurno ste primjetili. Takva sjajna dekonstrukcija kulta ličnosti svojstvenog svijetu pop glazbe prisiljava slušatelja da se koncentrira isključivo na glazbu i sadržaj. Djelujući mimo uobičajenih pop kulturnih kanona i van okvira glazbene industrije (iako se stalno poigravajući s njima), The Residents su oduvijek sve radili na svoj način – od potpune umjetničke slobode do izdavanja na svojoj izdavačkoj kući Ralph Records te su tako desetljećima mnogima davali poticaj za kreativnost i prevagu umjetničke neovisnosti nad slavom.

The Residents su osnovani 1969. godine u San Franciscu, a prvi album “Meet The Residents” objavili su 1974. godine. Parafraza albuma “Meet The Beatles” bila je samo nagovještaj humora i sarkazma kojim će se The Residents cijelim tijekom svoje karijere odnositi prema pop kulturi, bivajući pritom svojevrsnim glazbenim pandanom legendarnih Monty Pythonovaca.

Nakon više od 60 snimljenih albuma jedinstvene i doista unikatne glazbe, The Residents se svakako uzimaju za prethodnike različitih glazbenih žanrova kao što su punk, elektronika, techno, lounge, world music… Spadaju u krug najutjecajnijih bendova, ali koji su u smislu šire popularnosti ostali u sjeni onih čiji su rad inspirirali, a radi se o iznimno širokom rasponu bendova, da spomenemo samo neke – Devo, Primus, Talking Heads, Ween, Mr. Bungle, They Migt Be Giants, Animal Collective, Yello, Art of Noise, Tuxedomoon, Public Image Ltd, Health…

Uz jedinstvenu glazbu i nemilosrdni humor kroz koji The Residents propuštaju današnju kulturu, njihova su odlika i nesvakidašnji live nastupi – prave multimedijalne predstave koje redovito prate nevjerojatne i uvrnute scenografije. Uz načelo anonimnosti, The Residents imaju još jedno pravilo operiranja kao bend – nikada nisu dali niti jedan javni intervju. Informacije o bendu i javnost plasira Homer Flynn – manager i predsjednik The Cryptic Corporation, tvrtke koja danas rukovodi umjetničkim radom benda.

Za sam naziv i koncept turneje “In Between Dreams” na kojoj predstavljaju novi album “The Ghost Of Hope”, članovi benda kažu: “The Residents invite their audience to escape to a land of dreams, where the act of posing questions outweighs the art of answers. But what waits in between dreams – does consciousness bring reality or the ultimate illusion called life?”. “The Ghost Of Hope” konceptualno vraća The Residents u kasne sedamdesete i vrijeme njihovih najkreativnijih uradaka (Eskimo), a istovremeno nastavlja futurističke tendencije benda kroz upotrebu novih tehnologija.

Obzirom da je koncert sjedećeg karaktera, i broj ulaznica dostupnih u prodaji bit će ograničen.

