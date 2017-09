U sklopu turneje koja će pratiti novi studijski album britanska rock petorka Editors 17. će travnja sljedeće godine nastupiti u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Bend predvođen karizmatičnim frontmanom Tomom Smithom u 15 godina karijere mnogo je pažnj eposvetio Hrvatskoj: dosad su u Zagrebu nastupali 4 puta, zadnji put u prosincu 2015. kad su bez problema raspodali Tvornicu kulture.

Editors su nastali 2002. u engleskom Staffordu. Debitantski album »The Black Room« iz 2005. sa singlovima »Munich«, »Blood« i »Bullets« osigurao im je nominaciju za prestižnu nagradu Mercury te nastupe na velikim festivalima kao što su Lollapalooza i Coachella. Drugi album »An End Has A Start« koji su objavili 2007. godine zasjeo je na prvo mjesto britanske top liste albuma i donio im prve nastupe na Glastonburyju. Najveći uspjeh grupa je polučila trećim albumom »In This Light And On This Evening« iz 2009. godine na kojem se nalazi megahit »Papillon«. Uslijedili su i albumi »The Weight Of Your Love« iz 2013. i »In Dream« iz 2015. godine. Nova glazba Editorsa moći će se čuti već sljedećeg mjeseca kada će objaviti novi singl, dok će još neimenovan šesti studijski album objaviti u siječnju sljedeće godine.

Ulaznice za njihov zagrebački koncert u prodaji će se naći u četvrtak, a cijena će im do 28. listopada biti 150 kn. Od 29. listopada do 16. travnja za ulaz će trebati izdvojiti 170 kn, a na dan koncerta 200 kn. Moći će ih se kupiti u Dirty old shopu, Rockmarku, Aquarius CD Shopovima i Dancing Bear CD Shopu u Zagrebu, na Eventimovim prodajnim mjestima i na www.eventim.hr.

