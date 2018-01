Sve je spremno za treću Brijačnicu, zagrebački festival koji će ovog petka i subote biti održan u Boćarskom domu.

Pripreme za festival su službeno gotove: objavljena je satnica, a dodan je i još jedan bend koji će svirati u subotu, drugog dana Brijačnice. Bit će to Sfumato, zagrebački bend koji djeluje unutar popularnog kolektiva JeboTon. Iza sebe imaju puno nastupa u raznim zagrebačkim klubovima, a sviraju pretežno instrumentalni schizo-funk čiji groove lako može osvojiti publiku.

Treća Brijačnica će u dva dana pred publiku dovesti dvanaest bendova. Neki od njih predstavit će i novu glazbu, a jedan od takvih bendova je Artan Lili, beogradski bend koji domaća publika sve više voli. Bend je prije nekoliko tjedana objavio novu pjesmu »Nije svejedno« koju su napravili na telefonu te su čitav spot snimili u jednom kadru. Pjesma će se naći na njihovom novom albumu koji izlazi ove godine.

Belgijski indie rock bend Intergalactic Lovers vraća se u Zagreb nakon dvije godine, a publika će na Brijačnici premijerno moći poslušati njihov novi album »Exhale« objavljen u rujnu prošle godine.

Ne miruje ni zagrebački Slow Motion Suicide koji je nedavno objavio novi singl i spot »Fortress Made Of Ice«. Singl je skinut s njihovog prvog albuma objavljenog 2016. godine. The Miceks, novi bend poznatog zagrebačkog gitarista Alena Kraljića, zadnjih mjeseci marljivo radi na novim pjesmama, a da se radi o iskrenom rock n’ rollu moći će se uvjeriti i zagrebačka publika na Brijačnici.

Headlineri prve večeri Brijačnice su beogradski Partibrejkers i sinjski M.O.R.T., a druge večeri zagrebački Kawasaki 3P i Vlatko Stefanovski Trio, sastav jednog od najboljih gitarista na ovim prostorima koji je nedavno objavio novi album »Mother tongue«. Osim spomenutih bendova, publika će na pozornici Boćarskog doma imati priliku čuti stare, ali i nove hitove bendova Antenat, She Loves Pablo i Rizol

Ulaznice za Brijačnicu su u prodaji, a moguće je kupiti festivalske i dnevne karte. Za dnevne će trebati izdvojiti 75 kn do samog dana festivala kada im cijena raste na 90 kn. Festivalske ulaznice će do 19. siječnja koštati 120 kn. Ulaznice je moguće kupiti u Tvornici kulture, Dirty Old Shopu i Rockmarku u Zagrebu te na web-stranici www.entrio.hr.

PETAK

20:15 Rizol

20:55 The Miceks

21:35 Artan Lili

22:15 Intergalactic Lovers

23:05 Partibrejkers

00:15 M.O.R.T.

SUBOTA

20:15 Sfumato

20:50 Slow Motion Suicide

21:20 She Loves Pablo

22:15 Vlatko Stefanovski Trio

23:05 Antenat

23:55 Kawasaki 3P

