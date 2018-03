U OKC-u Palach u petak se priprema trostruka koncertna poslastica.

U Rijeku prvi put dolazi fantastičan zagrebački duo Plastic Knives koji slaže sjajan electro rock. Dvojac čine Damjan Vujaklija na gitari/elektronici i Nikola Babić na bubnjevima. Početkom 2015. objavili su dva EP-a »Tongue In Cheek« i »Both Sides of the Atlantic«, a lani su predstavili i treći EP »Body Language«.

Publici će se predstaviti i Broken Lock, slovenski bend u čijoj se glazbi može čuti sve od stonera do hard-corea i post-rocka, od matematički seciranih do ambijentalnih raspuštenih dionica. Bend postoji od 1995. godine i do sad je objavio četiri LP-a – »Ater«, »Endemic«, »Want To Exit This Ergastulum?« i »Unicorns We All Chase«.

Riječku scenu predstavljat će Flip Flop Fatality, bend sastavljen od bivših članova grupa Hesus Attor i Asheraah. Riječki psy math rock trio nedavno je objavio album »The playground lives on« o kojem više možete doznati u nastavku teksta.

Sutra nastupate u Palachu. Što pripremate za taj nastup?

– Svašta pomalo: malo plesnih ritmova, malo math rocka, nešto buke, ambijentale, dosta psihodelije. Za svakog ponešto. Dođite, poslušajte!

Možete li nam otkriti nešto više o albumu »The playground lives on«. Na njemu se našlo devet pjesama: tko su im autori, o čemu progovarate u njima, tko su vam bili suradnici na materijalu?

– Naslov albuma je sinonim za dječju razigranost, slobodu i kreativnost. Naše »igralište« je prostorija u kojoj sviramo i radimo pjesme kao mjesto gdje mi možemo biti slobodni i kreativni. U stvaranju pjesama sudjelovao je cijeli bend. Produkciju potpisuje Matej Zec, za omot albuma zaslužni su Ana Grubić i naša bubnjarica Lena, a za spot našeg prvog singla Stephany Stefan.

Prošle godine objavili ste prvi EP, a sad je stigao i dugosvirajući album. Koliko su ta dva izdanja slična, odnosno različita?

– Pjesme za oba izdanja nastajale su u istom razdoblju. Kad smo počeli slagati raspored pjesama za album, neke pjesme nam nisu koncepcijski odgovarale, a nismo ih željeli staviti sa strane pa smo se odlučili za EP i album.

Prvi koncert nakon izlaska albuma imat ćete u Rijeci, a nakon toga? Gdje će vas se još moći poslušati?

– Već 30. ožujka nastupamo u Klubu kanalske mladine u slovenskom Kanalu te dan kasnije u klubu Metulj u Bistrica na Sotli. Još su neki koncerti u fazi pregovora, ali saznat ćete sve na vrijeme.

U Palachu ćete nastupiti uz zagrebački duo Plastic Knives i slovenski Broken Lock. Kako »stojite« s njihovom glazbom? Jeste li već nastupali zajedno?

– S ekipom iz Brocken Locka se znamo. Svirali smo nekoliko puta kod njih u Črnomelju, ali nikad nismo dijelili pozornicu. Za Plastic Knives smo čuli nedavno, poslušali smo ih i super su. Jedva čekamo da oba benda čujemo uživo.

