Američko-britanski duo The Kills, jedan od najznačajnijih indie rock bandova posljednja dva desetljeća, premijerno dolazi na ove prostore u subotu 19. kolovoza u zagrebačku Tvornicu kulture.

Alison Mosshart i Jamie Hince zajedno pod imenom The Kills nastupaju od 2000. godine, a rock minimalizam koji ih odlikuje izrodio je sjajnih pet albuma. Svaki od njih je nemiran i beskompromisan umjetnički izričaj pun napetosti i uzbuđenja u kojima kombiniraju lo-fi zvuk s naletima gitarističkih riffova, bluesa i garažnog rocka. U njihovoj glazbi jasno se iščitavaju utjecaji imena poput The Clash, Nirvana, Sonic Youth, Velvet Underground i Fugazi, a cijela glazbena slika dodatno je pojačana karizmatičnom Alison, jednim od najboljih ženskih vokala nezavisne scene u posljednjih 15-tak godina.

No ono što je ostalo isto ovih godina je njihov sjajan ugled u glazbenom svijetu, čemu svjedoči i impresivan popis nastupa bookiranih u 2017. godini. Velika turneja ih vodi na najveće festivale kao što njemački Melt, mađarski Sziget, rumunjski Summer Well Festival, francuski Rock En Seine, brazilski Rock In Rio, a u tom dijelu svijeta odradit će koncert s Bon Jovijem, dok su legendarni Guns N’ Roses u kultnom Apollo Theateru započeli svoju turneju po Sjevernoj Americi i odabrali upravo The Kills za predgrupu.

Zagrebački nastup bit će ujedno i intimniji koncert među popisom festivalskih datuma i prilika čuti ovaj bend u klupskom izdanju na jedinom ukazanju u regiji.

Od debija “Keep On Your Mean Side” iz 2003., preko nasljednika “No Wow” koji je sadržavao sjajan singl “The Good Ones”, The Kills su jasno zacrtali svoj glazbeni put. Album “Midnight Boom” iz 2008. godine zacementirao im je veliki uspjeh, pjesme su se pojavljivale u mnogim američkim serijama, kao što su “Gossip Girl” i “House”, a to se nastavilo i na nasljedniku “Blood Pressure” dok bi se prošlogodišnji “Ash & Ice” album svakako mogao svrstati u kreativne vrhunce karijere. “Heart Of A Dog”, “U.R.A. Fever”, “Hard Habit to Break”, “Doing It to Death”, “Siberian Nights”, “Tape Song”, samo su neke od pjesama koje su obilježile rock svijet, a koje će se zasigurno moći čuti na premijernom hrvatskom nastupu.

Ulaznice

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 140 kn, a na dan koncerta za ulaz će se trebati izdvojiti 160 kn.

Službena prodajna mjesta:

Dirty old shop, Tratinska 18

Rockmark, Berislavićeva 13

Aquarius CD Shop, Varšavska 13

Dallas Music Shop Rijeka, Splitska 2a

Eventim prodajna mjesta i www.eventim.hr

