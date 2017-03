Zbog velikog zanimanja za ulaznice Sea Star Festivala u Umagu, nakon prvog povećanja kapaciteta krajem godine, prošlog tjedna kapacitet je dodatno proširen na čak 25.000 ljudi dnevno, tako da se očekuje ukupna posjeta od preko 60.000 ljudi, što je duplirano u odnosu na prvobitnu projekciju.

Novi festival u Umag dovodi The Prodigy i Fatboy Slima, techno ikonu Paula Kalkbrennera, bass heroje Modestep live i Pendulum DJ set te širok izbor najznačajnijih i najprogresivnijih bendova regije. Uz Dubiozu Kolektiv, Urbana & Četvorku, Elemental, Brkove i Bad Copy program drže i nadolazeće zvijezde kao što su Jonathan, Artan Lili, Kiša metaka, High 5 & Kuku$, Sassja, Krankšvester I Matter. Uzbudljiva nova imena Sea Star će objaviti u sljedećih desetak dana. Prvo izdanje festivala raširit će se na ukupno četiri dana. Zagrijavanje počinje u četvrtak, 25. svibnja. Festival će punom snagom živjeti petak 26. i subotu 27. svibnja, oba dana već od podneva pa sve do ranih jutarnjih sati. U nedjelju, 28. priprema se after program za one najizdržljivije.

U prodaji se trenutno nalazi ograničena količina festivalskih ulaznica po promotivnoj cijeni od 259 kn, što je velikih 40 posto u odnosu na zadnju cijenu, te VIP Gold po 749 kn. Oboje se mogu kupiti u prodajnim sistemima Ticketshop i Entrio. Uz njih u ponudi je i odličan smještaj u neposrednoj blizini festivala.

