U Zagreb 13. listopada stiže Jethro Tull. Kultni britanski prog rock bend predvođen velikim Ianom Andersonom, nastupit će u Domu sportova, u sklopu turneje kojom obilježavaju 50 godina od objave debi albuma «This Was».

Impresivan, pola stoljeća dug put Jethro Tulla krenuo je davne 1967. u Blackpoolu kad je oformljen bend čiji su korjeni bili u bluesu, ali su brzo počeli razvijati vlastiti, progresivan rock zvuk s hard rock i folk elementima te prepoznatljivom Andersonovom flautom. Prvi ozbiljniji proboj doživjeli su početkom 1968. kad im je ponuđena tjedna rezidencija četvrtkom u slavnom londonskom klubu Marquee, nakon čega su zaredali s nastupima te u listopadu iste godine objavili nastupni album «This Was».

Uslijedilo je više od desetljeća duga najuspješnija faza Jethro Tulla u kojem su realizirani albumi «Aqualung», «Thick As A Brick», «A Passion Play», «Songs From The Wood» i «Heavy Horses» zahvaljujući kojima je bend postao jedan od najkomercijalnih izvođača na planeti. Ukupno, do danas grupa je svojih 30-tak albuma prodala u više od 60 milijuna primjeraka što je jedinstven rezultat uzevši u obzir da je njihova glazba stilski puno ekscentričnija od Zeppelina, Stonesa ili Elton Johna koji su im u 70-tima bili najveći rivali.

Tijekom desetljeća kroz bend je prošlo mnogo članova, ali ono predvodničko mjesto i dalje drži alfa i omega grupe, autor, pjevač, flautist i karizmatični frontman Ian Anderson. Današnju postavu, uz njega, čine Florian Ophale (gitara), Scott Hammond (bubnjevi), John O’Hara (klavijature, harmonica) i David Goodier (bas), sve odreda glazbenici na Andresonovim solo projektima. U Zagrebu je bend posljednji put nastupio 2004. godine, a turneja koju ovaj put dovode u Hrvatsku mogla bi biti jedna od zadnjih šansi da ih se kod nas vidi uživo.

Ulaznice u prodaju kreću u četvrtak 21. lipnja, a u ponudi će se naći sektori Tribina sjedenje i Parter. Prvi rang cijene od 200 kn za Parter i 230 kn za Tribinu vrijedit će do 15. srpnja. Od 16. srpnja do 12. listopada za Parter će trebati izdvojiti 230 kn, a za Tribinu 260 kn. Na sam dan koncerta cijena ulaznica za Parter biti će 260 kn, a za Tribinu 290 kn.

Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), na svim prodajnim mjestima Eventima i online na www.eventim.hr.

Komentari

komentara