Zovu turneja vezanih uz obljetničke albume očigledno se nisu mogli othrvati ni dečki iz grupe U2 koji za ovu godine pripremaju veliku turneju vezanu uz tridesetu obljetnicu objavljivanja njihovog kultnog albuma, sjajnog „The Joshua Tree“.

Bit će to prva obljetnička turneja koju će grupa održati, a Bono najavljuje baš poseban show. Naravno, u to ne treba ni sumnjati jer je „The Joshua Tree“ bio praktično Greatest Hits album („With Or Without You“, „I Stiill Haven’t Found What I’m Looking For“, „Where the Streets Have No Name“, „Bullet the Blue Sky“, „Running To Stand Still“…) pa je sigurno da će brojni ljubitelji ovog sastava itekako poželjeti biti dio tog nostalgičnog koncerta.

Gdje će sve U2 svirati još se ne zna, a sve što možemo poželjeti je da navrate i do Hrvatske.

No, razloga za zadovoljstvo imat će i mlađi ljubitelji grupe jer će ovu godinu Bono, The Edge i ostatak ekipe iskoristiti i za objavljivanje novog albuma, već najavljenog „Songs Of Experience“ koji bi trebao biti nastavak njihovog 2014. godine objavljenog „Songs Of Innocence“ kojim su se vratili u dane mladosti i djetinjstva, a sad će, kako se čini, obraditi sjećanja vezana uz dane zrelosti.

Za album na kojem već rade spremno hje čak 50 pjesama, a poređujući ga s nekim ranijim radovima Bono je istaknuo kako je, po njegovom mišljenju, tekstualno bolji od albuma „War“ iz 1983. godine, dok ga je The Edge sa značajem usporedio s deset godina starijim albumom „Zooropa“.

