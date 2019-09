Skoro je deset godina prošlo od kad je četvorac pod nazivom Uma Thurman isplovio u riječku glazbenu luku. Točno godinu dana prije 10. obljetnice bend je podigao jedra i zaputio se u nove vode. Uz skraćeno ime, jednostavno Uma, dečki donose i novi materijal kao uvid u ono što će 2020. donijeti njihov treći album. Za sve fanove pripremili su premijeru prvih pet pjesama održanu jučer putem Radija Rože, a pjesme će uskoro objaviti i na Bandcampu i You Tubeu.

Za one koji ne znaju, Uma je prvi riječki stoner rock/metal sastav i jedan od najpoznatijih bendova ovog žanra u Hrvatskoj. Obilježava ih spora, maštovita i melodična, ali žestoka instrumentalna glazba. Uz dva albuma, »Uma Thurman« (2011.) i »I Am the High Fucking Priestess« (2013.), bend je svoje morske krakove proširio po cijeloj Hrvatskoj i okolici, a putem interneta stigao i do europskih i američkih radiopostaja i portala.

Kao i prošla dva albuma, i novi je snimljen u cijelosti uživo zbog osjećaja živosti koje se u današnje tehnološko vrijeme gubi, a savršeno sjeda uz stoner rock žanr koji sviraju. Kažu kako je ovaj album u nešto mračnijem izdanju, ali će nuditi novi koncept gdje će uz glazbu ponuditi i popratni materijal u obliku komično-fantastične priče koju su sami napisali. Uz novi materijal, snimljen u Studiju Palach, bend je u postavu pozvao gitarista Ivana Čuku koji je kao jedan od osnivača sudjelovao i u snimanju prvog albuma. Na bas gitari im se pridružio Matej Hanžek, frontmen grupe Old Night, kao zamjena idejnog začetnika benda Dejana Homolje. Na bubnju i drugoj gitari ostali su Vinko Golembiowski i Nenad Stošić. Za novi vizualni identitet benda zaslužan je mladi fotograf Renato Buić koji je odradio photo session s bendom u Palachu, te konceptualni umjetnik All Things Rotten koji je realizirao i nacrtao novi logo.

