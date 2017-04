Posebna je ovo godina za prvi istarski festival nezavisne glazbe – IndirektMusic&Art Festival. Već petu godinu zaredom probiru po regionalnoj i europskojsceni ne bi li pružili sasvim novi doživljaj. Ovogodišnji lineup se polako puni, nova imena su hrvatski minimal techno guitar duo NT Wave&Fen, industrial synthpop trio Torul iz Slovenije, elektro garage pop trio -GroznyCor iz BiH, kanadsko-talijanski esperimentalni pop rock bend His Clancyness, te srpski psihodelični elektro/dream pop duo Ti, poručuju organizatori.

U kampu Veli Jože, od 1. do 4. lipnja, svoje mjesto već rezervirali Sir Croissant, Jakob Kobal, Sofie from Seattle, Cari Cari i Mile Me Deaf. Organizatori su odlučili predstaviti novih pet regionalnih elektronskih i eksperimentalnih izvođača.

NT Wave & Fen nesvakidašnji je duo hrvatske glazbene scene. NT Wave,odnosno Valent Samardžija, treba samo gitaru, pedalu i pick up – uređaj u obući, da bi na originalan i kreativan način glazbeno improvizirao. Suradnju s vokalnom solisticom Fen započeo je na koncertu u Novalji, kad je s njim otpjevala jednu dionicu. Svaka je njihova pjesma unikat, a koncerti im se nerijetko pretvaraju u techno party koji se žanrovski prelijeva iz otvorenih širokih stereo ambijentala do usko definiranih plesnih groovija sa mantričnim elementima.

Već sedam godina top ljestvice i pozornice diljem Europe pali Torul – alternativni tročlani industrial/synthpop bend iz Slovenije koji je osnovao poznati glazbenik, producent i DJ Torulsson. U pratnji klavijaturiste Boruta i novog šarmantnog pjevača Maja, koji se odmah uklopio natprosječnim vokalnim mogućnostima, u Umag dolaze predstaviti najnoviji album simbolično nazvan »Reset«.



Iz zemlje Sir Croissanta, na Indirekt dolazi i GroznyCorp. Tročlani elektro garage pop bend okupljen kao nastavak benda Grozny danas čine Fadil, Faruk i Mirza. Pjesme su im prožete melankolijom i melodičnim vokalom uz prisutnu dihotomiju, tako da se svaku pojedinu melodiju i stihove može dvojako osjetiti i protumačiti.



Kanadsko-talijanski eksperimentalni pop-rock bend His Clancyness su internet blogovi počeli zamjećivati još 2009. godine dok je bio lo-fi projekt ”iz spavaće sobe”, a u Umag dolaze promovirati najnoviji album Isolation Culture. Pjesme su im žanrovski raznolike, od sanjivih melodija i shoegazea do psihodeličnih struktura, art rocka i post punka.



Grupa Ti je psihodelični dream pop duo iz Beograda koji čine Makedonci Ilija i Trajče. Od skromnih početaka dvojac je s albumima Vidimo Se i Život u Dvoje učvrstio poziciju regionalnih miljenika. Ugodnu atmosferu ovaj duo stvara jednostavnim hipnotizirajućim tekstovima, opijajućom poezijom i dvoglasjem.



Pjesma »Vidimo se« grupe Ti možda završava riječima »Vidimo se to bi bilo sve«, ali nismo još gotovi. Nove izvođače, umjetnike i književnike najavljujemo uskoro. S Indirektom se družimo od 1. do 4. lipnja, u intimnom prekrasnom prostoru kampa Veli Jože u Savudriji gdje će se i ove godine okupiti regionalna nezavisna scena zavučena u šumu, u hlad borova tik uz more, poručuju organizatori.

