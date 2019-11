Treće izdanje Sea Star festivala, koje je ugostilo 40.000 posjetitelja iz više od 40 zemalja svijeta, našlo se i ove godine u utrci za “Najbolji europski festival srednje veličine” na prestižnim Europskim glazbenim nagradama.

Sea Star je dosad već zabilježio dvije nominacije, obje 2017. godine u kategorijama “Najbolji europski festival srednje veličine – do 40.000 posjetitelja dnevno” i “Najbolji novi festival”, a fantastično posljednje izdanje s Wu-Tang Clanom u glavnoj ulozi osiguralo je još jedno mjesto u glasovanju.

Glasovi milijunske publike širom svijeta odlučit će o finalnom poretku ovogodišnjih kandidata, a njima će se pridružiti i glasovi žirija, koji čine vodeći eksperti u glazbenoj industriji. Pobjednici će biti proglašeni 15. siječnja 2020. godine na svečanoj ceremoniji dodjele nagrada u Nizozemskoj.

U godini kada je održano po brojnim parametrima najuspješnije izdanje Exita, festivali koje organizira Exit tim dočekuju Europske festivalske nagrade s ukupno pet nominacija. Na objavljenoj listi nominiranih glazbenih festivala, Exit se ponovo našao u kategoriji “Najbolji veliki festival”, i to nakon što je navedenu titulu prethodno osvojio 2014. i 2018. godine. I drugi članovi Exitove festivalske obitelji našli su se među nominiranim festivalima. Umaški Sea Star festival u utrci je za nagradu – “Najbolji festival do 40.000 posjetitelja dnevno”, dok je nedavno završeni i izuzetno uspješni No Sleep festival našao svoje mjesto u čak dvije kategorije – “Najbolji festival do 10.000 posjetitelja dnevno” i “Najbolji novi festival”!

Glasanje za Europske festivalske nagrade počelo je u ponedjeljak 11. studenog i trajat će do 30. studenog. Glasuje se na službenim stranicama EFA www.europeanfestivalawards.org ili putem ovog linka izborom za Sea Star festival u kategoriji “Best Medium-Sized Festival”, izborom EXIT-a u kategoriji “Best Major Festival” te izborom No Sleep festivala u “Best New Festival” i “Best Small Festival” kategorijama.

